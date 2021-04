Em tempos de crise, economizar é a palavra de ordem. Por isso, o CCS-SP (Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo) promoverá mais uma live da série Prata da Casa, no dia 20 de abril, às 11h, para tratar exclusivamente do tema “Economia + Rentabilidade”. O assunto será abordado por Luiz Ioels e Marcos Abarca, presidente e diretor, respectivamente, da Cooperativa de Crédito dos Corretores de Seguros (Credicor-SP).

“Economizar nos custos bancários e ainda dispor de linhas de crédito e financiamento a juros bem abaixo do mercado são benefícios que a categoria pode contar e que deve usufruir, pois o momento é de reduzir despesas e aumentar a rentabilidade, inclusive com a participação dos dividendos”, diz o mentor do CCS-SP, Evaldir Barboza de Paula. Ele e o diretor tesoureiro da entidade, Nilson Moraes, farão a apresentação dos convidados e mediação da live.

De acordo com informações da Sicoob Credicor-SP, no ano passado, em consequência da Covid-19, as cooperativas lideraram o ranking das concessões de empréstimos a pequenos negócios, sendo responsáveis por 31% do total.

Recentemente, a Sicoob Credicor-SP passou a admitir como cooperados pessoas e empresas de todo o setor de seguros e, ainda, que tenham afinidade com associados (empregados ou parentes até terceiro grau). Para tanto, a cooperativa reformulou seus estatutos, com a aprovação do Banco Central.

Para assistir ao evento, basta acessar o canal do YouTube do Clube.

