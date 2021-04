Com o objetivo de experimentar um conceito relevante para os tempos que estamos vivendo e trazer para o Brasil uma experiência de mais de 10 anos nos EUA, pioneiros no desenvolvimento de produtos de UBI (Usage Based Insurance), ou Seguro Baseado no Uso, a Liberty Seguros anunciou seu novo projeto piloto para automóveis: o Liberty Auto Controle.

O projeto está sendo desenvolvido e pilotado pelo laboratório de inovação da Liberty Mutual, o Solaria Labs, trazido ao Brasil em 2019 e responsável pelos maiores projetos de disrupção da companhia no mundo.

Pesquisas realizadas pela seguradora apontam que o conceito de seguro baseado no uso já é conhecido para 73% dos entrevistados. Destes, 47% dizem gostar do serviço pela possibilidade de ter um preço mais justo e 36% gosta da ideia de ter um seguro personalizado.

O produto foi desenvolvido para aqueles clientes que não utilizam seus carros com tanta frequência e buscam um valor mais acessível, mas sem abrir mão de coberturas completas. O seguro é pago por quilometragem, ou seja, o cliente paga mensalmente apenas pelo quanto dirige, podendo ser até 50% mais econômico que o seguro comum.

Para captar os dados da quilometragem rodada no mês, a seguradora disponibiliza um dispositivo de fácil instalação e o cálculo para a cobrança funcionará da seguinte maneira: O preço base, ou seja, uma taxa fixa, somado ao valor proporcional aos quilômetros percorridos no mês multiplicados pelo valor da quilometragem.

“Entendemos que a relação dos consumidores com seus automóveis mudou muito com a pandemia, por isso apostamos no produto como uma ótima opção para quem utiliza pouco o carro, mas não abre mão de ter um seguro completo. Por enquanto, o projeto piloto está sendo testado na região metropolitana de São Paulo para que possamos ouvir o que os nossos segurados e corretores têm a dizer do novo modelo e analisar a expansão para todo o território nacional”, explica José Mello, head de Inovação da unidade brasileira do Solaria Labs.

N.F.

Revista Apólice