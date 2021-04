Acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de outubro em Las Vegas, EUA, mais uma edição do ITC (Insuretech Connect), maior evento de inovação em seguros do mundo. Ainda maior que as outras edições já realizadas, o evento acontecerá no Mandalay Bay e espera receber mais de 10 mil pessoas.

Ao longo de três dias, o encontro, que se caracteriza como o primeiro grande evento do mercado internacional de seguros pós pandemia, reunirá grandes nomes do setor para apresentar inovações, tecnologias e maneiras de como aumentar a produtividade e reduzir custos.

“É a luz depois da ponte. A confirmação para outubro é a demonstração da retomada da realidade. É um evento que tem extrema relevância global, então se eles acreditam na realização, nós também acreditamos”, afirmou Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS.

Para acompanhar a delegação brasileira, o CQCS Experience, Parceiro Oficial do ITC, está com tudo preparado, inclusive condições especiais. Quem se inscrever e não puder comparecer quando o momento chegar, terá seu dinheiro ressarcido integralmente.

“O ITC quer o Brasil lá, uma série de condições especiais para os brasileiros se inscrevem estão sendo garantidas. É hora de começar a pensar em como será a nossa nova vida”, acrescentou Doria.

Para realizar a inscrição, basta acessar o link.

N.F.

Revista Apólice