O IRB Brasil RE, em parceria com a resseguradora SCOR e as empresas ESSOR e AgroBrasil, lança o seguro paramétrico cuja cobertura protege grandes e pequenos produtores pecuaristas de prejuízos provocados por condições climáticas adversas no pasto. Chamado de “Pastagem Protegida – Índice”, o produto utiliza uma plataforma tecnológica com sensoriamento remoto via satélite da Airbus Defense and Space, que permite monitorar e agilizar o pagamento das indenizações.

O seguro paramétrico é conhecido como seguro de índice e funciona baseado na definição de parâmetros para a ocorrência de eventos naturais. Caso o índice paramétrico estipulado não seja alcançado, a cobertura da apólice pode ser acionada. Os produtores poderão usar o dinheiro do seguro para comprar forragem para alimentar o rebanho, além de permitir aos pecuaristas aumentar sua produção por hectare sem precisar de terra adicional para pasto.

A vice-presidente executiva de Resseguros do IRB Brasil RE, Isabel Solano, afirma que a modernização dos produtos, baseada nas necessidades do mercado, é essencial para manter o setor na vanguarda: “A transformação digital no setor do agronegócio é uma realidade, mas o setor de seguros como um todo não tem conseguido repassar efetivamente os ganhos potenciais para o pecuarista brasileiro. Com este novo produto, aliamos a tecnologia de ponta com o profundo know-how de mercado para trazer uma solução inteligente que possa atender a uma necessidade local. É o tipo de valor que todos os nossos parceiros procuram e que esperamos proporcionar”, diz a executiva.

Laurent Rousseau, vice-CEO da SCOR Global P&C, acrescenta: “Parte essencial da nossa missão como resseguradora é aproveitar a experiência global em seguros para fornecer soluções concretas às pequenas ou grandes fazendas. Este tipo de produto apoiará os agricultores em sua busca por práticas agrícolas mais sustentáveis​​”.

Laura Neves, CEO da AgroBrasil, comenta: “Fazemos parte dessa parceria entre as gigantes seguradoras mundiais com suporte tecnológico da Airbus, que oferece uma solução robusta de seguros sob medida para a pecuária brasileira. Mantemos uma forte parceria com agricultores e corretores brasileiros há 23 anos, fazendo com que as inovações da Agro Seguros façam parte do DNA da empresa. Agora, estamos prontos para apoiar os pecuaristas brasileiros também”.

Fabio Pinho, CEO da ESSOR e CEO da SCOR Specialty Insurance, na América Latina destaca: “Todos os nossos esforços são para trazer ao país um produto cujo serviço, tecnologia e cadeia de valor serão fundamentais para os nossos clientes, o que resulta em um valor agregado perceptível por eles”.

François Lombard, chefe de negócios de inteligência da Airbus Defense and Space, comenta: “Estamos inovando há mais de 20 anos a fim de propor soluções para a agricultura sustentável, usando nossas análises baseadas no apoio dos satélites. Nosso Índice de Produção de Pastagem, baseado em uma ampla referência histórica, permite antecipar prejuízos que poderiam impactar severamente os agricultores”.

K.L.

Revista Apólice