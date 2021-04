A Leve Saúde, nova operadora healthtech do Rio de Janeiro, iniciou suas operações no mercado carioca com o objetivo de revolucionar o segmento de planos de saúde apoiando-se em três pilares fundamentais: Digital Health, Atenção Primária à Saúde e Rede Própria.

Mirando principalmente beneficiários de planos individuais com mais de 45 anos que querem saúde de qualidade a preços acessíveis, a empresa saiu do papel durante a pandemia, fruto do sonho de um time de executivos com vasta experiência em saúde e em tecnologia.

“Acreditamos que longevidade mais saudável é um direito de todos e um objetivo absolutamente atingível”, comenta Ulisses Silva, CEO e sócio-fundador do projeto. “Nossa proposta é ajudar a população carioca a conquistar esta meta”.

A escolha por iniciar as operações no Rio de Janeiro se dá porque a capital fluminense e sua região metropolitana concentram uma das maiores populações de maduros do Brasil, com 6,3 milhões de pessoas com 45 anos ou mais. Além disso, cerca de 4,3 milhões destes indivíduos seguem desassistidos por convênios médicos por conta dos altos preços praticados para esta faixa etária. Considerando que se estima que este contingente populacional ganhe mais 700 mil vidas nos próximos cinco anos, a Leve Saúde projeta abraçar estes clientes em potencial com planos individuais com ticket médio 25% abaixo de seus concorrentes.

“Já possuímos uma carteira de clientes de cinco mil vidas desde o início de nossas operações, em setembro. 70% desses clientes são pessoas que se encontravam sem planos de saúde porque não podiam arcar com os custos. Isto prova a grande oportunidade de mercado que se apresenta”, afirma Silva, que projeta encerrar 2021 com mais de 20 mil vidas em sua carteira.

Ao desenhar a healthtech, depois de estudar muitos benchmarks internacionais, seus sócios estabeleceram três pilares essenciais para o negócio:

Atenção Primária à Saúde: A Leve Saúde pratica a Atenção Primária à Saúde, oferecendo aos beneficiários acesso a médicos de família e uma equipe multidisciplinar que entrega: atendimento personalizado, reabilitação, promoção de bons hábitos e prevenção de doenças crônicas.

Digital Health: A empresa está construindo uma plataforma digital que permitirá a gestão e o acompanhamento da jornada de saúde dos associados com o auxílio da telemedicina, chatbots, agendamento digital de consultas e inteligência artificial. Esta última permitirá reunir informações que facilitarão o acompanhamento de cada paciente de forma personalizada, sendo possível identificar predisposições ao desenvolvimento de comorbidades, entender seus hábitos e apontar oportunidades para promover sua qualidade de vida e bem estar.

Rede Própria: Com uma rede própria à sua disposição, pode-se fazer um acompanhamento mais próximo dos beneficiários com médicos treinados nos melhores conceitos da Atenção Primária à Saúde e com dados seguros que fornecem informações valiosas sobre a melhor abordagem para cada paciente. A Leve Saúde projeta expandir esta rede, atualmente composta por quatro clínicas, chegando a 11 clínicas que contemplem toda Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, a empresa possui uma ampla rede referenciada de hospitais, policlínicas, laboratórios e serviços de imagem que garante a autossuficiência no atendimento em todas regiões em que atua, permitindo aos clientes dispor de todas as especialidades médicas sem precisar sair de seu bairro.

“Temos o propósito bem ambicioso de transformar o futuro da saúde e contribuir para um mundo em que pessoas felizes, saudáveis e bem cuidadas não precisa ser apenas um sonho. Estamos bastante confiantes de que chegaremos lá”, conclui Silva.

N.F.

Revista Apólice