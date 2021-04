O Grupo EP&A concretizou a aquisição e controle integral da Viacorp Gestão de Benefícios, que agrega mais de 1 mil corretores e era gerida pelos especialistas em saúde Rosa Antunes e Samuel Miranda. O escritório Forli Freiria Advocacia foi o responsável pela operação. Com este movimento, a controladora amplia sua participação no segmento de saúde sendo uma das líderes no mercado de comercialização e gestão de planos massificados, planos corporativos e no relacionamento com corretores e operadoras de seguros.

Um dos diferenciais das empresas controladas pelo Grupo é o investimento em pessoas e na formação de uma cultura forte de estímulo ao empreendedorismo e uso de tecnologia. “Uma das apostas principais é na capacitação dos corretores e formação de profissionais de alta performance, atraindo mais e melhores profissionais para o mercado de saúde”, afirma Joaquim Thomé, CEO Grupo EP&A. A plataforma educacional Corretor S.A. é um dos focos de investimento expressivo da controladora.

“A plataforma de tecnologia e marketing integrada para gestão do relacionamento dos clientes, operadoras, geração de leads e fomento das vendas através de forte suporte financeiro já são fatores que fizeram a Viacorp crescer exponencialmente nestes últimos meses, mesmo durante a Pandemia”, revela o executivo.

“Agradecemos a todos que fizeram a Viacorp atingir o seu atual patamar, em especial, à Rosa Antunes, e ao Samuel Miranda. Ambos, dedicaram mais de 20 anos à empresa e são referências no setor”.

A aposta agora é levar ainda mais longe o nome da Viacorp, agora integrada à Best Life Benefícios e à plataforma de qualificação Corretor S.A.

Revista Apólice