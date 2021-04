Atuar na venda de outros seguros, além do concorrido seguro de automóvel, é o desejo da maioria dos corretores de seguros. Mas, muitos acreditam que a especialização em outros ramos é cara e demorada. “Não é”, afirma a especialista em seguros de linhas financeiras Thabata Najdek.

Com mais de 6 anos de experiência na aplicação de cursos de Responsabilidade Civil, mais de 2 mil corretores capacitados e 3 mil inscritos no seu canal, ela desenvolveu uma didática exclusiva para a venda de seguros de RC. O novo método será aplicado no curso online gratuito e ao vivo, direcionado aos corretores de seguros, nos dias 3, 4 e 5 de maio, às 20h30.

Thabata garante que em apenas três aulas os corretores já estarão aptos a venderem o seguro RC Profissional Médico e, com isso, dobrarem a sua remuneração. Na primeira aula, ela explicará por que o seguro para médico é tão rentável. “Trata-se de uma área com pouquíssima concorrência e, dependendo da especialidade do médico, a comissão pode ser até quatro vezes maior que a de automóvel”, diz.

Na segunda aula, os corretores saberão tudo o que é preciso para começar a vender. “Mesmo que esteja começando do zero, já nesta segunda aula o corretor poderá iniciar imediatamente a venda do RC Profissional Médico”, diz. Isso porque, ela indicará as seguradoras que atuam com esse ramo, ensinará como iniciar a abordagem, dará os argumentos de vendas e, ainda, qual limite cada médico deve contratar para a sua apólice.

Na terceira e última aula, Thabata apresentará o ranking Top 5 das especialidades médicas que rendem as maiores comissões aos corretores. “Alguns médicos estão expostos a mais riscos e, consequentemente, o custo do seguro é maior. Prêmios mais altos significam comissões mais altas”, diz.

Aulas interativas e gratuitas

Durante o curso, os corretores poderão fazer perguntas e esclarecer suas dúvidas em tempo real por meio do chat. Logo após a inscrição, todos receberão o arquivo PDF com a programação completa e, durante as aulas, o passo a passo por escrito para trabalhar com o RC Profissional Médico.

Outro diferencial do curso gratuito são os cases que a especialista apresentará para reforçar os argumentos de venda. “Vou mostrar quanto o médico está sujeito a gastar para se defender em uma ação judicial, mostrando que o investimento no seguro é infinitamente mais baixo que o risco que ele enfrenta diariamente”, diz.

Um desses cases, que também é relatado no blog mantido pela especialista, se refere ao médico obstetra que teria demorado para realizar o parto cesariana de uma paciente, cujo bebê veio a falecer após complicações. Mesmo sem ser culpado, ele foi processado e condenado a mais de um ano de reclusão. O médico recorreu da sentença e provou a sua inocência.

“O médico foi absolvido porque ficou provado que ele não errou. No entanto, teve de arcar com todos os custos de sua defesa”, explica Thabata Najdek. A obstetrícia, segundo ela, é uma das especialidades mais sujeitas a processos judiciais. “Por isso, é fundamental que os médicos dessa área tenham seguro RC Profissional”, conclui.

As inscrições para o curso podem ser feitas pelo link.

N.F.

Revista Apólice