LeChaim à inovação, à aprendizagem e à troca de conhecimentos possibilitadas pela tecnologia nestes novos tempos. Em parceria com a Universidade de Tel Aviv, a ENS realizará no próximo mês o Programa de Treinamento Internacional: Inovação em Seguros da Start-up Nation, de Israel.

A pandemia do novo coronavírus obrigou a Escola a adaptar o formato deste treinamento internacional, que antes acontecia in loco, para este momento. Assim, as atividades serão transmitidas a partir da Sala do Futuro.

O programa terá início no dia 13 de maio e ainda há vagas para os interessados. No curso, serão apresentados os aspectos centrais do empreendedorismo e da inovação das empresas israelenses dentro do contexto da economia de alta tecnologia do país, e também do surgimento de empresas israelenses globais.

Aulas com tradução simultânea

Ao longo das aulas, ministradas em língua inglesa com tradução simultânea, os alunos vão usufruir de uma fusão entre estudos acadêmicos de última geração e experiências práticas em indústrias relevantes.

O investimento é de US$ 2,000 à vista, ou de US$ 2,200 em duas vezes no boleto ou em até seis vezes no cartão de crédito. Alunos e ex-alunos dos MBAs da ENS e participantes de programas de treinamento no exterior anteriores têm direito a descontos.

Para participar é necessário diploma de ensino superior, experiência de 10 anos no mercado de seguros e cargo de alta gestão. A programação completa e outras informações estão disponíveis no site da ENS, onde as inscrições podem ser realizadas.

