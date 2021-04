Após muitos anos de experiências acumuladas na área de educação no mercado de seguros, a ENS e o Sincor-SP uniram esforços para estabelecer um projeto de cooperação e inovação para o fornecimento de cursos no Estado de São Paulo.

As duas instituições lançaram o Programa de Qualificação Técnica, que consiste no desenvolvimento de produtos específicos para a Universidade Corporativa Sincor-SP (Unisincor), com conteúdos alinhados às necessidades do setor, e, em especial, dos corretores de seguros do Estado. Os programas já estão sendo ofertados e os associados Sincor-SP podem efetuar inscrições com 40% de desconto.

Estão contemplados os seguintes cursos: Atendimento ao Consumidor; Conceitos Básicos de Seguros; Estratégias de Comercialização de Seguros; Código de Defesa do Consumidor, Ética Profissional e Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Fundamentos de Capitalização; Noções de Direito do Seguro; Noções de Mercado Financeiro e Cálculo; Previdência Complementar; Ramos Elementares – Massificados e Multirriscos; Seguro de Automóveis; e Seguros de Pessoas.

Para mais informações os associados devem entrar no link, onde também é possível gerar o cupom de desconto e realizar matrículas.

N.F.

Revista Apólice