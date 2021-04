Na comparação entre 2019 e 2020, a arrecadação do volume de prêmios dos seguros cibernéticos no Brasil expandiu 99%. O valor praticamente dobrou, passando de R$ 21 milhões para R$ 41 milhões. Impulsionado pelo aumento do uso de tecnologias no último ano, principalmente em decorrência da pandemia da Covid-19, o seguro cibernético é atualmente um dos protagonistas na indústria. Acompanhando o desenvolvimento e expansão deste segmento, a ENS e a IBM lançaram o curso de extensão Cyber Security para Gestores.

Ministrado a partir da Sala do Futuro, o programa pode ser acompanhado de maneira online ou presencialmente, em São Paulo (SP). O curso é recomendado a gestores de empresas que precisam estar atentos às vulnerabilidades da segurança da informação, independente da área de atuação, já que a abordagem é baseada em processos de continuidade do negócio.

Durante as aulas, os alunos podem contar com mini palestras proferidas por profissionais da área, proporcionando um caráter prático ao debate dos temas.

Objetivo é proporcionar aprendizado sobre a gestão de sistemas de segurança, para que todos os colaboradores possam entender como as ameaças funcionam e conhecer os métodos para mitigar os riscos.

O conteúdo abrange os impactos dos crimes cibernéticos e os respectivos processos para segurança da informação. Outros pontos abordados são os aspectos jurídicos e as formas para disseminar a cultura da segurança da informação.

As aulas terão início no dia 2 de junho e, para participar, é necessário ter ensino superior completo. O investimento é de R$ 2.540,00, valor que pode ser parcelado no cartão de crédito ou boleto bancário.

Mais informações estão disponíveis no site, que também é o canal para inscrições.​

N.F.

Revista Apólice