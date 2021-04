Em abril, corretores cadastrados no Gboex e com produção ativa terão mais oportunidades para conquistar prêmios. A empresa lançou a campanha Desafio de Outono, uma iniciativa que busca reconhecer o trabalho dos profissionais parceiros.

A ação comercial beneficia quem já atua junto à empresa, mas também possibilita a participação dos corretores que se cadastrarem no período da campanha e ativarem vendas de pecúlio individual. Além do prêmio mensal, a etapa conta com uma premiação complementar, com o propósito de destacar, ainda mais, o trabalho daqueles que levam a marca da empresa para todo o Brasil, divulgando os produtos e serviços da organização.

A campanha é reconhecida pela credibilidade e contempla várias etapas que serão lançadas durante o ano. “Planejamos e executamos projetos que permitem prestigiar nossos parceiros, essenciais para levarmos segurança e cuidado para as pessoas”, afirma a superintendente Comercial, Marketing e Comunicação do Gboex, Ana Maria Pinto.

Os corretores já cadastrados estão inseridos na ação. Os profissionais que não integram a equipe comercial do Gboex podem se inscrever para participar dessa e de outras fases. A premiação tem abrangência nacional e o regulamento está disponível no Portal do Corretor, que também traz a definição dos valores e das metas propostas.

N.F.

Revista Apólice