É da Delta o sistema que alimenta a solução de rastreamento de embarcações “Cadê Meu Barco”. A ferramenta oferece, através de uma plataforma web e app com interface pensada na experiência do usuário, ferramentas com funcionalidades exclusivas criadas para atender frotas náuticas, com controle completo para diferentes tipos de embarcações, desde grandes lanchas até jet skis. Além de localização 24 horas da embarcação, o usuário poderá acompanhar os percursos realizados pelo veículo náutico, além de ter acesso às horas de uso, configurações de alertas de movimento, velocidade e sinalização de inundação. Outra funcionalidade é o alerta que avisa quando está na hora de fazer a manutenção do veículo, que é agendado pelo próprio usuário e facilita a realização de tarefas de atualização da embarcação.

Atualmente, a frota brasileira de embarcações de lazer é formada por cerca de 700 mil veículos, e, mesmo em meio à pandemia, o setor vem sinalizando um crescimento de 20%, de acordo com a Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus Implementos (Acobar). “Quem possui uma embarcação, não importa de qual tamanho, sabe que uma das maiores preocupações é a necessidade de resgate. Com uma embarcação rastreada, a resposta dos socorristas se torna muito mais rápida e eficiente. Quando se trata de resgate, quanto menor a janela de tempo, maior é a chance de recuperação da vida, e é essa diferença que queremos oferecer ao mercado”, afirma Leandro Gallas, diretor da plataforma.

O “Cadê Meu Barco” já está disponível para embarcações de todo o país, com mensalidades que variam de R$ 119,90 a R$159,90. “A Delta é uma empresa especialista em tecnologia e serviços para diferentes tipos de frotas, estamos constantemente buscando novas tecnologias que possam facilitar e melhorar a vida de clientes e usuários dos nossos serviços. Com um mercado potencial de 700 mil veículos, a empresa investiu no setor náutico, mirando veículos de esporte, recreio, pesca, veleiros e jet skis”, ressalta Gregori Almeida, coordenador de produto do Grupo Delta.

