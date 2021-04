A Escola de Negócios e Seguros abriu inscrições para formação das turmas do segundo semestre do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros (CHCS), na opção Todos os Ramos. A oferta é para a modalidade online, que permite que as aulas sejam assistidas por alunos de todo o País.

A principal novidade que a Escola traz é a criação de turmas aos sábados. O objetivo é atender a um público que não tem disponibilidade para acompanhar as aulas ao longo da semana. Com duração de sete meses e composto por 405 horas/aulas, o programa de habilitação é dividido em três fases: Capitalização, Vida e Previdência, e Demais Ramos.

Ao ser aprovado nas duas primeiras etapas, o aluno recebe certificado para atuar nas respectivas áreas, após obter o registro da profissão emitido pela Susep. Vale lembrar que a ENS é a única instituição do Brasil responsável pela formação profissional dos corretores.

Na modalidade online, parte das aulas é ministrada ao vivo, com interação entre os participantes e professores, e a outra parte acontece no formato de autoaprendizado. A grade do curso abrange os principais temas e modalidades para uma plena atuação no setor, incluindo assuntos que ganharam relevância recentemente, como Seguro Cibernético e LGPD.

Corpo docente como diferencial

Para um melhor rendimento nas aulas, os alunos recebem material complementar e têm acesso a conteúdos interativos, como e-books e exercícios, além de tutoria especializada. Outro diferencial do CHCS é o corpo docente, que conta com professores experientes e atuantes na indústria de seguros, capazes de proporcionar um aprendizado aprofundado, técnico e com visão prática do mercado.

As turmas aos sábados terão aulas durante todo o dia, com início previsto para maio. Já as turmas com aulas nos dias de semana terão início em junho, nos turnos da manhã ou noite. Para participar é necessário ensino médio completo e maioridade.

O investimento é de R$ 5.924,00, mas está previsto desconto de 20% para alunos das turmas aos sábados que se matricularem até 20 de abril. Já os interessados nas turmas com aulas durante a semana terão direito ao mesmo abatimento caso se inscrevam até 30 de abril.

Todas as informações estão disponíveis no endereço sercorretor.com.br, onde também é possível realizar matrículas.

K.L.

Revista Apólice