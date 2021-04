O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) realizou neste mês o Curso Avançado de Comercialização de Seguros Saúde e Odonto, em parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros). Cerca de 500 alunos, divididos em duas turmas, participaram da capacitação online.

Ministrado pelo professor Charles Lopes, o treinamento abordou as bases legais da área de saúde suplementar, incluindo as recentes normas regulatórias, assim como estratégias de comercialização, dicas profissionais, questões éticas e motivacionais.

Na visão do presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, o curso foi “muito útil” para quem deseja ingressar ou já atua na comercialização de seguros e planos de saúde, com um conteúdo sobre a postura do profissional do segmento e informações relevantes para desenvolver estratégias de crescimento na área.

O corretor de seguros e consultor de negócios da Andicor Corretora de Seguros, Eric Lacerda, compartilha da mesma opinião. “Fazia tempo que não via um curso em Saúde tão específico e esclarecedor, que compreende todas as etapas do processo de comercialização de planos de saúde e odonto. Prepara tanto novos ingressos nesse ramo tão importante de nosso setor quanto aprimora os conhecimentos de quem já tem alguns anos de estrada”, afirma.

“Nosso time teve quatro dias muito agradáveis com expertise enorme do professor, o que ajudou muito na absorção de conhecimentos e reflexões para insights, que, por sinal, já nos levaram a ações imediatas. A etapa de preparação e apontamentos dos skills necessários para o profissional que deseja atingir sucesso no ramo são fundamentais no novo contexto em que vivemos”, acrescenta.

Para o diretor comercial, de operações e RH da Simetria Brasil, Leonardo Falcão, o curso agregou muitos conhecimentos à equipe. “O professor Charles Lopes conseguiu transmitir muito bem a essência do nosso mercado. O CSP-MG está de parabéns! Disseminar conhecimento é o melhor caminho para um mundo melhor e mais equilibrado. O curso é uma excelente oportunidade. Não importa em qual estágio você se encontra, sempre é possível aprender mais”.

O presidente João Paulo agradece aos participantes e avisa para ficarem atentos, pois o CSP-MG promoverá em breve o Curso de Comercialização em Seguros de Vida.

N.F.

Revista Apólice