Desde decretada pandemia, a Coris permaneceu ao lado dos seus parceiros do turismo, sabendo que a solução perante a crise está na força dos que se uniram a fim de juntar esforços para conseguir passar por este momento. Sabendo disso, a empresa somou ao time comercial mais um nome de sucesso no mercado de turismo: Erick Lorga, novo gerente comercial de Corretoras da companhia, chega com experiência e plena capacidade de agregar e amplificar a busca dos melhores resultados junto a empresa.

Com passagem em grandes empresas durante sua carreira, Lorga destaca a Mapfre, onde adquiriu experiência em gestão de equipes e projetos, podendo conhecer corretores em todo Brasil. Na Metlife aprimorou seus conhecimentos em gestão de pessoas e a importância do treinamento para equipes que almejam alta performance: “Na minha opinião a colaboração é uma das engrenagens mais importantes em uma equipe, precisando ser estimulada constantemente. Agrega, une e valoriza! ”, afirma o executivo.

Com atuação focada na rede de corretores, Lorga chega com o objetivo de fomentar o canal de corretoras, agregando a experiência que adquiriu ao longo dos anos, aplicando as melhores práticas na distribuição de produtos da Coris e com sede no progresso: “Com honestidade, seriedade e disciplina como principais valores que um profissional de vendas não deve abrir mão, além do clima organizacional e a busca incessante pela inovação como aspectos motivacionais que considero mais importantes, acredito na competência e história que a Coris construiu ao longo de tantos anos”.

Motivado pela rotina acelerada e o dinamismo da área comercial, o executivo faz questão de demonstrar seu otimismo com relação ao momento atual: “Acredito no segmento e na retomada gradual. São 20 anos de atuação neste mercado, seja prospectando agências de viagens ou corretoras de seguros, e pude vivenciar diversas situações. Nada parecido com o vivemos atualmente, mas sempre conseguimos nos recuperar. Entendo que o pós-pandemia consolidará a importância do seguro viagem“.

N.F.

Revista Apólice