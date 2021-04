A Capemisa Seguradora vem registrando desempenho consistente em todas as linhas de negócio em que atua, com um aumento de 18% no resultado operacional frente ao ano anterior. Em 2020, a receita operacional da companhia chegou a R$ 409 milhões.

A companhia consolidou seu modelo de gestão com a orientação para resultados, investindo em tecnologia para melhorar a experiência dos corretores e clientes e também na cultura corporativa que valoriza o funcionário. Em 2020, ano que completou 60 anos dedicados a cuidar e proteger a vida das pessoas, a empresa registrou lucro líquido de R$ 52,8 milhões, um aumento de 25,51% em relação ao ano anterior.

O desempenho foi impulsionado pela evolução do prêmio ganho, que totalizou R$ 409,4 milhões. O patrimônio líquido da companhia chegou a R$ 341,3 milhões, com retorno sobre o patrimônio (ROE) acima de 15%.

Em um ano em que a vulnerabilidade da vida ficou ainda mais evidente, a carteira de Vida teve grande destaque, com crescimento de 11,3%. Com um portfólio completo para micro, pequenas e médias empresas (PMEs), a Capemisa teve alta de 22% nesta carteira em 2020.

“Dados mostram um incremento de 1,5 milhão de microempreendedores no país no ano passado, um público com potencial de crescimento e que já entende a necessidade de proteger a toda a engrenagem do seu negócio”, avalia o presidente da seguradora, Jorge Andrade.

A Capemisa Capitalização, que atua sobretudo na modalidade de filantropia premiável, expandiu sua operação e registrou 132 milhões de títulos emitidos, registrando R$ 633 milhões em arrecadação de títulos, um aumento de 49%, se comparado ao ano passado. Com resultado operacional de R$ 22,5 milhões, dado 62,37% superior ao ano de 2019. A empresa retornou R$235 milhões para a sociedade com a doação para 15 instituições filantrópicas do país.

Investimento em pessoas e governança

Em 2020, a companhia passou a figurar na lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, no ranking da consultoria Great Place To Work. Esse reconhecimento também se refletiu no Anuário Época Negócios 360º, principal referência no ranking corporativo nacional. A seguradora foi eleita entre as melhores empresas do setor de seguros nas categorias Gestão de Pessoas e Governança Corporativa.

“Nosso principal ativo são as pessoas que trabalham com a gente. Essa sensação de pertencimento contribuiu enormemente com todas as estratégias para construirmos um caminho de crescimento. Sem os nossos colaboradores não existe a Capemisa”, afirma Andrade.

Novas tecnologias e apoio ao corretor

A seguradora já vinha construindo um projeto robusto de tecnologia, o que foi fundamental para acelerar seus processos e contribuir com o resultado positivo. Os investimentos garantiram cotadores e processos digitais mais ágeis aos corretores, incluindo o lançamento da Central do Corretor, um ambiente online desenvolvido com foco na experiência do usuário que traz funcionalidades que agilizam os negócios, como assinatura digital e a implantação de apólices em até 5 minutos para determinados tipos de seguros. Há ainda novas entregas previstas também para o Meu Portal Capemisa, o novo portal de clientes. O objetivo é que todo o relacionamento com segurados e corretores seja feito com um clique, preservando a mesma qualidade no atendimento.

N.F.

Revista Apólice