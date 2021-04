A sorte está do lado de quem guarda dinheiro e tem disciplina para alcançar seus objetivos. Os clientes da Brasilcap que o digam. No primeiro trimestre de 2021, a empresa de capitalização da BB Seguros sorteou um total de R$ 14,53 milhões em prêmios, contemplando 4.210 títulos. O resultado equivale a uma média diária de R$ 161,5 mil.

São Paulo foi o estado que registrou o valor mais alto em sorteios no acumulado de janeiro a março: R$ 3,15 milhões para 891 títulos. Em seguida, vem Minas Gerais, com R$ 1,48 milhão para 498 títulos; Distrito Federal, com R$ 1,02 milhão para 451 títulos; Santa Catarina, com R$ 835 mil para 280 títulos; Rio de Janeiro, com R$ 747 mil para 185 títulos; e Rio Grande do Sul, com R$ 674 mil para 215 títulos.

Na visão por região, a Bahia lidera entre os estados do Nordeste, com R$ 637 mil em prêmios para 199 títulos. No Norte, o destaque fica por conta do Amapá, com R$ 196 mil para 12 títulos.

Desde 1995, a Brasilcap é referência em capitalização e já sorteou mais de R$ 2,35 bilhões para 667.044 títulos. Nestes 26 anos, cerca de 13,8 milhões de clientes conseguiram realizar seus planos com a ajuda dos títulos de capitalização da empresa. Em 2020, a Brasilcap alcançou lucro líquido de R$ 158,8 milhões, um crescimento de 57,4% sobre o exercício anterior.

N.F.

Revista Apólice