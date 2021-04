A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, aprimorou a jornada do cliente na contratação de produtos de Seguro de Vida Individual e Empresarial. Em parceria com a SampleMed, a seguradora implementou o modelo de Tele Subscrição que beneficia os negócios da empresa, do corretor de seguros e do cliente. O processo pode ser feito de forma remota por tele-entrevistas, garantindo a proteção do segurado em toda a análise.

A Tele Subscrição possibilita à seguradora fazer uma gestão de riscos mais qualificada, evitando possíveis fraudes e auxiliando na tomada de decisões. A companhia conta com a expertise da SampleMed, que atua há mais de 30 anos no mercado, para assegurar um ecossistema de soluções para subscrição de risco, visando a velocidade e a transparência das informações, e a assertividade na composição da carteira.

De acordo com Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, além de ser um modelo mais seguro e conveniente para o cliente, a Tele Subscrição reforça o compromisso com o cuidado e a atenção à saúde das pessoas. “Neste momento que exige mais cautela em razão da pandemia, temos investido ainda mais em serviços que ofereçam agilidade e, ao mesmo tempo, mantenham a qualidade do atendimento, além de priorizarem a proteção ao cliente”, destaca o executivo.

O benefício poderá ser utilizado quando as informações fornecidas pelo consumidor na proposta do seguro, por meio da Declaração Pessoal de Saúde (DPS), não forem suficientes para uma avaliação completa, requerendo análise técnica mais aprofundada. Em caso de negativa após a utilização do serviço, o cliente é informado em até 15 dias e o processo de recusa e estorno é efetuado ao longo do período.

Silas Kasahaya, COO da SampleMed, explica que a empresa trabalha com uma área de Data Science que ajuda na criação e formatação de novos produtos, assim como nas mudanças de critérios de subscrição. “Nosso processo de Tele Subscrição é voltado para melhor experiência possível do cliente final. Para isso, as entrevistas são conduzidas por profissionais da saúde, além de passar por um processo de qualidade efetivo e todos os pareceres das avaliações de riscos são realizados por médicos e subscritores. Nós também utilizamos ferramentas como o Big Data para fazer avaliação de riscos e Machine Learning, inteligência que conta com avaliação e assistência da área de Data Science e Subscrição. Além disso, garantimos a integridade e segurança de dados dos clientes por meio da LGPD“, explica.

O serviço de Tele Subscrição permite que a Bradesco avalie o risco de uma forma moderna e ofereça ao cliente um atendimento personalizado e humanizado. A pandemia potencializou o crescimento da plataforma no mercado e a tendência é que esse modelo avance ainda mais nos próximos meses. O serviço está disponível de segunda a sábado, das 8h40 às 21h20.

