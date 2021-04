Em tempos de novas tendências de comportamento e tecnologias disruptivas, o relacionamento digital mais humanizado tornou-se um diferencial dentro das organizações. Apesar da distância física imposta pela pandemia, a Bradesco Seguros manteve um contato próximo com equipes, parceiros comerciais e clientes da companhia. A seguradora tem investido em uma série de iniciativas digitais para engajamento e apoio às áreas. Todas as ações presenciais foram adaptadas para o meio digital. O grupo também identificou oportunidades de trazer novas soluções e conteúdos aderentes ao cenário.

Para Valdirene Soares, diretora de Recursos Humanos da empresa, a pandemia exigiu uma rápida adaptação as transformações, atrelada a um olhar mais empático ao ser humano. “Em meio ao distanciamento, e em todo o processo de adaptação à pandemia, apoiamos e oferecemos todo o suporte para os profissionais por meio das ações online. Em momentos como este, sabemos que o mais importante é cuidar das pessoas! Esse período requer compreensão e empatia por parte das organizações e líderes”, comenta.

Além disso, a companhia desenvolveu ações exclusivas para trabalhar a importância da complementariedade entre o humano e o tecnológico, reforçando a preocupação da seguradora com as pessoas para acelerar cada vez mais a transformação no digital.

Pensando em estabelecer e estimular essa conexão entre as Relações Humanas e a Transformação Digital, em 2020 a companhia juntou, pela primeira vez, os Programas “Você em Foco”, ações em prol do autoconhecimento e desenvolvimento, e “Você conectado”, iniciativas para fomentar a transformação digital, e promoveu uma live especial com Rossandro Klinjey e Martha Gabriel, abordando como esses dois assuntos se conectam e como é preciso haver um equilíbrio entre essas duas atmosferas: o digital e o humano. Desde então, a Bradesco Seguros vem trabalhando fortemente os programas e fazendo a intersecção dos temas.

A primeira live de 2021 foi marcada por mais um encontro dos dois programas. Na palestra, que aconteceu em fevereiro, os convidados Tiago Mattos e Allan Dias Castro conectaram futurismo à poesia, propondo uma discussão sobre a evolução digital por meio da arte.

Além disso, por meio do “Você em Foco”, a seguradora vem abordando temas, como: gestão emocional; humanização nas relações à distância; a importância da sensibilidade e atenção aos aspectos humanos e emocionais; comunicação em tempos de crise entre outros assuntos.

Até março deste ano a Bradesco Seguros já soma mais de 300 mil participações em ações online, com a presença ativa da liderança, funcionários e corretores. Todas as práticas têm sido desenvolvidas pela área de Recursos Humanos da empresa, com o apoio da UNIBRAD (Universidade Bradesco) e da Universeg (Universo do Conhecimento do Seguro).

