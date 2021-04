A Bradesco Auto/RE está promovendo uma campanha de marketing digital para apresentar as novidades e benefícios do Seguro Residencial Sob Medida, às cidades de Salvador, Fortaleza e Recife.

A ação tem como objetivo fomentar o reconhecimento e penetração do seguro Residencial na região Nordeste a partir dos diferenciais da cobertura, com uma abordagem de conscientização e referência à cultura local.

“A campanha terá um mote regional trazendo uma identidade e sinergia com consumidores, pois usará uma expressão reconhecida localmente. Será uma comunicação continua focando nas entregas digitais (e-mails, whatsapps, vídeos entre outros) e mídias locais de cada região”, afirma Ana Cláudia Gonzalez, superintendente de marketing da Bradesco.

Além do seguro básico e acessório, comum a todos os segmentos, a nova segmentação doSob Medida contempla proteções inéditas para casa habitual, de veraneio, apartamento e imóveis a partir de R$ 1 milhão. Um dos grandes atrativos e diferenciais é a nova cobertura para atividade comercial na residência, que ampara desde escritórios a pequenos comércios ou estabelecimentos dentro da moradia habitual.

“O seguro residencial passa a ser visto, pelo consumidor, como prioridade, pois o ambiente de trabalho e a residência se misturam com a prática crescente do home office. Com isso, o setor se prepara para mudanças tanto na forma de comercialização, como também de produtos que atendam às novidades e riscos do trabalho a distância, entre eles os seguros para equipamentos mais sofisticados instalados nas residências”, afirma Saint´Clair Lima, diretor da Bradesco Auto/RE.

O seguro ainda disponibiliza assistências emergenciais gratuitas 24h por dia, como chaveiro, vigilante, serviço de mão de obra elétrica e hidráulica, entre outros. “O gasto com recuperação ou limpeza de um imóvel destruído é alto, para quem não tem seguro. E pensar que, geralmente, a proteção residencial representa apenas 0,1% ou 0,2% do valor do imóvel”, ressalta o executivo.

