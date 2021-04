A Bradesco Auto/RE passou a adotar novos processos digitais em suas operações. Agora, a contratação do produto Bradesco Seguro Auto Frota, o “Welcome Kit”, está disponível também em plataformas digitais, como no Portal de Negócios e e-mail do cliente.

Após a emissão, clientes receberão um e-mail com a versão digital da apólice e endossos e terão a opção de fazer download do documento, com acesso a boletos e condições contratuais. Além disso, será possível realizar a adição do Cartão Digital do Segurado ao aplicativo Wallet. Os corretores também receberão um e-mail com a opção de download da apólice, boletos e condições contratuais, com o objetivo de auxiliar a gestão de sua carteira e facilitar o atendimento com clientes.

Com essas ações, a seguradora pretende eliminar aproximadamente 25 milhões folhas de papel A4 a cada ano. “Acreditamos que esse processo vai acelerar e criar um estímulo a mais para executar novos projetos e modelos de negócio que desenvolvam sinergia entre a tecnologia, sustentabilidade e rentabilidade. Estando bem posicionados, como negócio, e vamos prosperar junto ao meio ambiente, não em seu detrimento. Esse é o ciclo virtuoso em que acreditamos e apostamos. A cultura do paperless reflete um dos pilares deste movimento”, ressalta Rodrigo Herzog, superintendente de operações da Bradesco Auto/RE.

Ainda como parte das novidades, a empresa investe em um projeto para que em breve os motoristas tenham acesso ao cartão digital de cada veículo da Frota para adição no Wallet. A partir dos contatos registrados na apólice, o cliente receberá um link que poderá ser encaminhado aos condutores, para que eles possam retirar o cartão informando apenas CPF/CNPJ do segurado e a placa do carro.

N.F.

