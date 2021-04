A Berkley Brasil Seguros anunciou a contratação de Henry Arima como diretor de digital, marketing e distribuição.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros e resseguros, Arima é formado pela New York University em Economia e Finanças. O executivo ocupou cargos de liderança em várias seguradoras e liderou a startup de duas seguradoras internacionais no Brasil.

Como principal desafio, o executivo irá consolidar o processo de transformação digital da companhia, sendo responsável pelo relacionamento com as áreas de negócios e backoffice da Berkley, fornecendo novas ferramentas e plataformas digitais mais ágeis e simples para os corretores de seguros, assessorias e clientes.

“Venho com a missão de introduzir uma estratégia ‘customer centric’ e implementar ferramentas para simplificar a jornada de compra do seguro. Vamos focar no desenvolvimento de várias API’s para ganhar agilidade e ampliar o leque de parcerias através de novos produtos e serviços. A ideia também é firmar associações estratégicas com várias techs e MGAs no mercado local”, comenta Arima.

N.F.

Revista Apólice