Em momentos como o que vivemos, de maiores restrições durante a pandemia, o site da Azul Seguros oferece, para corretores e segurados, o acesso a canais de autoatendimento com uma variedade de serviços de acionamento e consultas totalmente online. O serviço traz soluções para questões relacionadas a financeiro, apólice e sinistro em seu site, trazendo praticidade e agilidade ao segurado.

Para o diretor-executivo da companhia, Gilmar Pires, a empresa “disponibilizou serviços que auxiliam na autonomia e praticidade para nossos clientes e corretores”. Os autosserviços correspondem hoje a aproximadamente 30% do volume total de atendimentos na seguradora, entre ferramentas de autoatendimento, chatbots e canais de atendimento telefônico via chat ou WhatsApp.

Atendimentos oferecidos pela Azul Seguros

– SOS Azul Seguros, em atendimento via Whatsapp, com solicitação de assistência 24h;

– Vistoria digital para sinistro: após a abertura do sinistro, o cliente receberá um link para carregar fotos de seu veículo danificado, tiradas por ele mesmo, sem necessidade de deslocamento para fazer a vistoria presencial;

– Envio de documentos de sinistros: segurados, corretores e terceiros envolvidos em sinistros podem enviar os documentos solicitados para análise de forma on-line, precisando apenas digitalizá-los, e acessar a área restrita do site da Azul Seguros, com cadastro criado pelo usuário;

– Ferramentas de consulta e autoatendimento no site, na seção RESOLVA AQUI: Pague Fácil, 2ª via de boletos, 2ª via de apólices, abertura de aviso de sinistro on-line, acompanhamento de sinistro, consulta às condições gerais (manual do segurado), SOS Azul Seguros, entre outras.

Canais de atendimento da seguradora

– Atendimento via WhatsApp pelo número (11) 98355-9962;

– Portal do Cliente;

– Chat.

Mais informações sobre os canais de atendimento e outros serviços estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice