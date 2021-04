A AXA no Brasil acabou de lançar sua trilha de capacitação e conhecimento Corretor Pro. Exclusiva para corretores parceiros da companhia, a iniciativa é parte dos benefícios oferecidos pelo AXA Experience Club, o programa de relacionamento da seguradora. Os vídeos trazem conteúdos de produtos, detalhes de coberturas, além de argumentos de venda e dicas para apoiar o profissional em seus negócios.

“A proposta é que nosso parceiro esteja muito bem preparado para trabalhar com uma maior diversidade de opções e produtos, podendo ampliar também a base de clientes e fidelizar aqueles que já são parte da sua carteira. É um benefício muito relevante da nossa proposta de valor e complementa nossa oferta de vantagens para quem é parte do AXA Experience Club. Assim, garantimos nosso compromisso de estar lado a lado com o corretor durante toda a sua jornada com a gente” afirma Danielle Titton Fagaraz, Gerente de Marketing Estratégico e Planejamento Comercial P&C da seguradora.

O primeiro grupo de videoaulas já está no ar. Os conteúdos serão atualizados frequentemente para sempre trazer novidades e informações sobre as soluções e diferenciais da companhia, nas mais diversas linhas. Para acompanhar a trilha de vídeos, é preciso acessar o Portal do Corretor e fazer login pelo link.

N.F.

Revista Apólice