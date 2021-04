A AXA no Brasil dá início à sua primeira campanha trimestral de 2021. A partir deste mês, os corretores parceiros podem receber um incentivo a mais conforme a sua performance: um voucher para gastar como quiser no site das Lojas Americanas. Serão distribuídos mais de 80 prêmios e a pontuação é contabilizada por prêmio emitido e pela diversidade de produtos trabalhada pelo corretor.

“O objetivo é que os nossos parceiros se sintam reconhecidos e que possam contar com a gente para crescer ainda mais. Por isso, fazemos questão de estar perto e de oferecer os incentivos necessários, em benefícios ou experiências. Aqui na AXA, a dedicação e o esforço valem a pena.” comenta Danielle Titton Fagaraz, gerente de Marketing Estratégico e Planejamento Comercial.

A pontuação obtida no trimestre também é contabilizada para as viagens de incentivo da campanha Top Club, e os destinos desta edição serão Santa Cruz Cabrália, na Bahia, e Atacama, no Chile. A campanha é parte dos benefícios do programa de relacionamento AXA Experience Club, que premia os corretores com melhor desempenho no ano e oferece, ainda, comissão extra, condições especiais em produtos e treinamentos especializados.

N.F.

Revista Apólice