A AXA no Brasil acaba de disponibilizar aos corretores a cotação e contratação online dos seguros transportes RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador de Carga) e RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa: Desvio de Carga) via Portal do Corretor. A iniciativa digital, que oferece mais autonomia ao parceiro, também garante mais agilidade nos processos, com acompanhamento integral do subscritor e a emissão da apólice em até 48h.

Ainda, através do Portal do Corretor, o parceiro poderá acompanhar o status das solicitações, das emissões e endossos e abrir solicitações de repique. “O nosso compromisso é trazer mais eficiência operacional e automatizar os processos para reforçar as parcerias de negócios. Por isso desenvolvemos mais essa iniciativa, garantindo um processo de venda fácil e ágil, sem deixar o fator humano de lado.” comenta Carla Almeida, diretora de P&C da empresa.

Além disso, a executiva reforça que o movimento digital estará cada vez mais presente na companhia. “O nosso desejo é que a AXA seja reconhecida como uma companhia fácil de se trabalhar e isso não só permeia a proximidade comercial, mas também a facilitação e melhoria de processos. Nossa carteira de transportes dobrou em 2020 e tem um potencial muito grande e vamos continuar nos diferenciando nessa linha para gerar mais oportunidades e aumentar a conversão, garantindo aos parceiros um serviço de altíssima qualidade”.

Com a novidade, todos os corretores que solicitarem cotação dos produtos RCTR-C e RCF-DC através de outros canais serão orientados a acessar o Portal do Corretor. Em caso de dúvidas, a AXA solicita que os corretores entrem em contato com seus executivos comerciais.

N.F.

Revista Apólice