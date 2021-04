A Assurant fechou uma parceria com o Extra e, a partir deste mês, clientes da rede em todo Brasil poderão levar seus smartphones usados a uma das mais de 100 lojas participantes do programa e adquirir um novo aparelho, entregando o antigo como parte do pagamento (conforme critérios de elegibilidade do programa).

A parceria consiste na facilitação da troca, o Trade-in, ou seja, o celular ou smartphone atual é avaliado e o seu valor é convertido em crédito para aquisição de um novo aparelho. O Extra é o primeiro hipermercado a lançar um programa de Trade-in no país, ampliando o acesso dos consumidores a este tipo de serviço. “É com certeza uma iniciativa que beneficiará a todos os clientes. O programa de troca aumenta o poder de compra dos consumidores na aquisição de um novo aparelho, podendo contar com a nossa capacidade de ofertar o suporte necessário a preços acessíveis”, conta Vladimir Freneda vice-presidente da Assurant.

O mercado de smartphones tem crescido cada vez mais no Brasil e de acordo com a pesquisa ” A Década Conectada 2020 “, 52% dos entrevistados afirmaram ter a intenção de trocar seus smartphones por aparelhos mais atualizados e compatíveis às inovações tecnológicas do 5G.

A Assurant desenvolve globalmente programas de trade-in, upgrade e reciclagem de dispositivos móveis. Somente nos últimos dois anos, foram processados globalmente mais de 15.1 milhões de aparelhos através dos programas de trade-in.

“Hoje os clientes do Extra podem contar com um sortimento de mais de 60 modelos de smartphones das marcas mais bem avaliadas no mercado brasileiro, disponíveis em mais de 100 lojas de hipermercado em todo o Brasil. Esta parceria vem para consolidar ainda mais a nossa premissa de sempre oferecer a melhor experiência de compra para nossos consumidores, com uma grande percepção de economia e garantindo seu poder de compra também para a categoria de telefones celulares“, ressalta Renata Duque, gerente Comercial do GPA.

