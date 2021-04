Foram anunciados nesta quinta-feira, 29 de abril, os vencedores da quinta edição do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, concebido pela Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) em parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros) e o apoio institucional da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Pela primeira vez, a solenidade foi realizada por meio remoto, em decorrência da pandemia do Coronavírus. “Esperamos até o último segundo na esperança que pudéssemos realizar este evento de uma maneira diferente desta mas, infelizmente, não deu. Este ano o nosso evento teve que ser virtual e bem mais comedido. O momento é de luto e consternação diante dos trágicos efeitos da pandemia, a mais grave crise da saúde pública brasileira nos últimos 100 anos, que já matou 400 mil pessoas em nosso país”, explicou o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, ao saudar os finalistas e ao público que assistiu ao evento pelos canais da Federação e da ENS, no Youtube.

Armando lamentou a possibilidade de o País somar, até a metade do ano, mais de meio milhão de vidas perdidas para o vírus e “para as atitudes e ações irresponsáveis e inconsequentes”. Ele elogiou o papel desempenhado pelos jornalistas neste momento de pandemia, comparando-os aos corretores de seguros. “Há semelhanças entre a atuação dos jornalistas e o papel exercido pelo mercado, particularmente os corretores de seguros, neste momento de pandemia. Sem o empenho, a garra e a resiliência de vocês, jornalistas, provavelmente os efeitos da crise seriam bem mais graves”, acentuou.

Já o presidente da ENS, o deputado Lucas Vergilio, que fez sua primeira participação pública desde que assumiu o cargo há um mês, assinalou que a escola tem importante missão social e que realizar esse prêmio faz parte dessa missão. “Queremos que um número cada vez maior de brasileiros tenham acesso ao seguro”, frisou.

Por sua vez, o presidente da CNseg, Márcio Coriolano, ressaltou a importância do prêmio para que o seguro possa ser mais conhecido e melhor compreendido, de acordo com sua relevância para proteger a saúde, vida e o patrimônio das empresas e das pessoas.

Nesta edição, foram inscritos 514 trabalhos em cinco categorias: “Mídia Impressa”, “Audiovisual” (incluindo Rádio e TV), “Webjornalismo”, “Imprensa Especializada do Mercado de Seguros” e “Formação e Qualificação Profissional”. A Comissão de Seleção indicou 25 finalistas, que receberão um certificado de participação.

Coube à Seleção de Julgamento do Prêmio apontar os três primeiros colocados em cada categoria, os quais receberão, além do certificado, um troféu e as respectivas premiações, nos seguintes valores: R$ 15 mil (1º lugar); R$ 6 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (3º lugar).

Para a próxima edição, poderão ser inscritos trabalhos publicados ou veiculados a partir do dia 30 de novembro de 2020. Segundo anunciou Armando Vergilio, serão mantidas as cinco categorias e as premiações serão melhoradas.

Mais informações sobre essa nova edição serão divulgadas em breve.

Veja a lista completa dos premiados:

IMPRENSA ESPECIALIZADA DO MERCADO DE SEGUROS

1º lugar: “Horizonte prateado”

Autora: Carol Rodrigues

Veículo: Revista Cobertura

2º lugar: “Incertezas ambientais abrem espaço para seguros paramétricos”

Autora: Solange Guimarães

Veículo: Revista Apólice

3º lugar: “Mais gente com menos renda: o grande desafio do seguro de vida”

Autora: Kelly Lubiato

Veículo: Revista Apólice

MÍDIA IMPRESSA

1º lugar: “IRB poderia não ter sobrevivido a fraudes/fim da fiscalização da Susep será endosso à nova gestão”

Autora: Ana Paula Ragazzi

Veículo: Valor Econômico

2º lugar: “Pandemia torna o seguro mais digital”

Autor: Sérgio Tauhata Ynemine

Veículo: Valor Econômico

3º lugar: “Você tem seguro? Mesmo?”

Autora: Isadora Lima Carvalho

Veículo: Revista Quatro Rodas

AUDIOVISUAL

1º lugar: “O novo seguro: Garantia na incerteza”

Autora: Laura Zschaber

Veículo: Rede Minas/Jornal Minas

2º lugar: “Seguro empresarial: A prevenção necessária para os negócios”

Autora: Porllanne Silva dos Santos

Veículo: TV Mar/TV Mar News

3º lugar: “Seguros: proteção, patrimônio, amor”

Autora: Danielle Campos Gadelha de Melo

Veículo: TV Fortaleza/Jornal da Câmara

WEBJORNALISMO

1º lugar: “Herdeiros brigam na justiça por VGBL ‘invisível’ e com beneficiário fora da regra da lei”

Autor: Rafael Gregório

Veículo: Valor Investe/Valor Econômico

2º lugar: “Como a crise impulsionou o mercado de seguros de vida e previdência”

Autora: Valéria Bretas

Veículo: Estadão Investidor/Grupo Estado

3º lugar: “Apólices da paz”

Autor: Hélio Marques

Veículo: Site Revista Digital Seguro é Seguro

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1º lugar: “LGPD: Cresce número de especializações em segurança digital”

Autora: Giselle Loureiro

Veículo: Rede Amazônica/Bom dia, Amazônia

2º lugar: “Pandemia muda rotinas de trabalho e traz aprendizado para o setor de seguros no Brasil”

Autor: Riva Blanche Kran

Veículo: Rádio Brasil Central AM e RBC FM/Programa Show da tarde

3º lugar: “Escolas investem para inovar na educação virtual”

Autora: Bárbara Bigarelli

Veículo: Valor Econômico