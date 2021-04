A Aon apresentou uma nova solução, com ampla colaboração da indústria, que irá fornecer proteção para a cadeia de suprimentos em remessas globais de vacinas contra a Covid-19.

A solução proporciona uma cobertura de seguro de carga para as vacinas, combinando dados de sensor e análises. A oferta aprimora o seguro All Risk Marine Cargo, com pagamento pontual para doses que não se enquadram na faixa de temperatura, que é acordada durante o transporte ou armazenamento. Assim, é possível gerenciar o risco e ter suporte de sinistros mais eficaz. O relatório em tempo real de qualquer desvio de temperatura também fornecerá a mitigação de perdas e ajudará a maximizar o número de doses administradas ao público.

“Em vez de aceitar o chamado ‘novo normal’, continuamos nos esforçando para um Novo Melhor”, disse Greg Case, CEO Global da Aon. “Continuaremos a avançar para criar soluções inovadoras que impulsionem nossa economia e sociedade. Fornecer proteção da cadeia de suprimentos para a entrega de vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo é uma etapa importante nesse processo.”

A empresa doará 100% de todas as receitas obtidas com esta nova solução em 2021 para uma instituição de caridade dedicada a erradicar o custo global humano e econômico da pandemia.

A oferta é possível por meio de uma colaboração com a insurtech Parsyl, que servirá como plataforma de dados dedicada para a proteção em nome das seguradoras. O subscritor especialista Ascot Group atuará como o subscritor principal, vinculando as seguradoras Chubb European Group SE e AIG, com suporte de resseguro da Munich Re. Outras seguradoras são AEGIS London, Antares Managing Agency Ltd (uma empresa QIC Global), AXA XL, AXIS Insurance, Beazley, Fidelis, MS Amlin e Talbot.

“A Aon tem trabalhado em soluções para clientes que utilizam tecnologia de sensores na cadeia de suprimentos há vários anos”, disse Lee Meyrick, CEO, Global Marine, Commercial Risk Solutions da companhia. “Reconhecendo as preocupações com a distribuição global das vacinas contra a Covid-19, pesquisamos o desenvolvimento de uma proteção financeira às empresas envolvidas no processo de distribuição. Trabalhando com líderes do setor, fomos capazes de reunir rapidamente um grupo de seguradoras com ideias semelhantes que estão dispostas a subscrever os riscos usando tecnologias de sensores verificáveis e eficazes.”

“Estamos satisfeitos por fazer parte de outra colaboração de líderes de mercado que se unem para enfrentar a maior crise de saúde global de nosso tempo”, disse Andrew Brooks, CEO do Ascot Group. “Esta colaboração disponibilizará mais capacidade e trará ao mercado produtos adicionais que permitirão a distribuição eficaz de vacinas em escala global.”

“É fundamental que forneçamos vacinas potentes contra a Covid-19 a todos, em todos os lugares. Para fazer isso, devemos coletar dados para entender o que acontece com essas remessas sensíveis à medida que fazem sua jornada da fábrica para a seringa. Esta solução de seguro ajudará a complementar a indústria existente com esforços focados em países em desenvolvimento, fornecendo proteção para cadeias de abastecimento de vacinas. Estamos orgulhosos de possibilitar outra solução de seguro e contribuir para a distribuição eficaz de vacinas em todo o mundo”, disse Ben Hubbard, CEO da Parsyl.

A solução permitirá a integração de uma ampla gama de dispositivos de detecção e melhorará o gerenciamento de riscos e o suporte a sinistros. Ela está disponível para partes qualificadas na cadeia de abastecimento de vacinas, incluindo empresas farmacêuticas, órgãos governamentais, empresas de transporte e logística, distribuidores, sistemas de saúde, redes de farmácias e centros de inoculação.

Embora esta nova solução não exija a utilização de plataformas específicas de Internet das Coisas (IoT) ou dispositivos sensores¹, as empresas seguradas terão a opção de acessar esses serviços e produtos de forma gratuita durante 2021 a partir de empresas que estão empenhadas em melhorar a distribuição global de vacinas contra a Covid-19. ChronosCloud, Intel, Mastercard e Sensitech, uma parte da Carrier Global Corporation, concordaram em doar acesso a certas plataformas, tecnologia de blockchain ou dispositivos como parte da solução de gerenciamento de risco.

“A ChronosCloud tem o orgulho de colaborar com a Aon. Nossa plataforma baseada em nuvem conecta todos os parceiros da cadeia de suprimentos com sensores de Internet das Coisas em tempo real para monitoramento de condição ativa”, disse John Hoyt, Managing Director da ChronosCloud. “O ChronosCloud responde ativamente a quaisquer flutuações de temperatura, para que os remetentes possam garantir a qualidade contínua. Esta plataforma desempenha um papel importante como parte da iniciativa de entrega de vacinas”.

“A Intel tem trabalhado em estreita colaboração com a Aon, Mastercard e ChronosCloud para fornecer plataformas de computação efetivas para enfrentar os desafios na distribuição global segura e precisa de vacinas”, disse Christine Boles, VP/General Manager da Divisão de Soluções Industriais da Intel. “A tecnologia usada em todo o seu potencial pode salvar e mudar vidas. Esperamos apoiar a Aon em seus esforços para enfrentar os desafios que a distribuição da vacina apresenta.”

“Nossa colaboração com a Aon e a ChronosCloud chega em um momento importante em que as cadeias de suprimentos modernas estão se tornando cada vez mais complexas e a visibilidade de ponta a ponta é essencial”, disse Carlos Menendez, President, Enterprise Partnerships da Mastercard. “A solução de proveniência da Mastercard permite que a base técnica rastreie a jornada em tempo real, aproveitando a imutabilidade do blockchain, proporcionando melhor gerenciamento de risco e minimizando disputas por meio de um registro confiável e compartilhado de remessas.”

“Estamos satisfeitos por fazer parte dessa colaboração global com a Aon e outros líderes da indústria. À medida que os esforços de distribuição da vacina contra a Covid-19 continuam a se expandir para alcançar todas as populações, os dados de temperatura e localização em tempo real da Sensitech ajudarão a reduzir o aumento do problema e possibilitar uma tomada de decisão ágil com fatos”, disse Mike Hurton, Vice President & General Manager da Sensitech.

N.F.

Revista Apólice