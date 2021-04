No mês de março a AMX Corretora de Seguros realizou uma ação de treinamento e premiação com seus consultores e principais parceiros de negócios. Devido à pandemia, alguns treinamentos ocorreram de forma remota e os participantes concluíram a formação no ambiente online. Com objetivo de ampliar o relacionamento com o setor de vendas com os supervisores, vendedores, equipe administrativa e a central de atendimento, a empresa iniciou a formação de uma nova equipe de vendas para ampliar os negócios e gerar novas oportunidades.

De acordo com o CEO da AMX Seguros, Aimoré Maia, é preciso caminhar com uma nova equipe de vendas para que as campanhas de vendas tenham competições e volume de novos contratos. “Na corretora o consultor possui uma bonificação extra e participa das nossas campanhas de vendas, que acontecem mensalmente. Estamos iniciando um ciclo com nova equipe e estamos aceitando consultores para trabalhar conosco. Fico honrado de gerar renda para os que gostam de atuar com vendas. Estamos sempre ao dispor, com todo suporte necessário”, afirma.

A corretora investe em tecnologia e técnica de vendas, mas prioriza acima de tudo a qualificação profissional não só dos seus consultores, mas também de todos os colaboradores que atuam em todos os setores. Os gestores, supervisores e responsáveis por cargos de liderança dentro da empresa, compartilham informações com a finalidade de ensinar, qualificar e acompanhar os passos rumo ao sucesso de cada membro que faz parte desse time.

N.F.

Revista Apólice