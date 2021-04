A Alper Cargo, divisão de Transportes da Alper, acabou de lançar o Proteção 360º voltado para o seguro de cargas, cujo objetivo é contribuir para o gerenciamento de risco e gestão logística do cliente, se antecipar a eventos que possam ocasionar sinistros e colaborar com a gestão logística do cliente e redução da taxa de sinistralidade da apólice para a renovação do seguro. “A empresa vem investindo fortemente em tecnologia para trazer as melhores soluções para os nossos clientes. Com essa nova ferramenta nós queremos levar uma experiência holística aos consumidores, onde iremos acompanhar o negócio, identificar pontos frágeis e antecipar possíveis ocorrências. Mais do que a redução de preço da apólice, esse serviço vai contribuir para evitar futuras perdas e auxiliar de forma estratégica o negócio”, explica o diretor comercial da companhia, André Valgas.

A nova plataforma permite que, a partir do momento que o cliente ligar para o 0800 para informar sobre a ocorrência de um sinistro, ele acompanhe em tempo real o percurso do regulador até o local, as fotos que serão incluídas no sistema, qual foi o tempo até a conclusão do relatório e quanto tempo a seguradora demorou para analisar o processo.

Com esse processo mapeado, a Alper Cargo terá condições de analisar todas as etapas e apresentar ao cliente o que pode ser melhorado para que, em caso de novo sinistro, o processo seja menos burocrático e mais ágil. A ideia não é tirar trabalho operacional da empresa, mas, sim, oferecer ferramentas que dêem mais transparência e fluidez ao negócio de cada cliente.

Com o Proteção 360º, a companhia vai oferecer consultorias de logísticas e de gerenciamento de risco mais eficiente. “Neste primeiro momento vamos fazer a parte de inteligência e dar apoio ao cliente, como ajudar na contratação de prestadores de serviços, comparar equipamentos, olhar a operação como um todo e orientar sobre o que melhor se adapta ao seu negócio”, explica o diretor nacional da Alper Cargo, Denis Teixeira.

Outro diferencial do Proteção 360º é a torre de controle, onde será possível, a partir da autorização do cliente para o espelhamento do sinal de rastreador dos veículos, fazer uma gestão previa do processo de gerenciamento de risco para trabalhar mitigando a possibilidade de um sinistro. “Nosso time vai avaliar todas as não conformidades para se antecipar aos problemas e agir assertivamente. O sinistro do transporte não acontece do dia para noite, tem todo um tempo de planejamento, e usualmente ocorrem em função de falhas na exceção de procedimentos operacionais”, explica Valgas.

Adicionalmente, para os clientes que não estiverem sendo monitorados dentro da torre de controle, a Alper Cargo disponibilizará um mapa de risco onde será possível analisar todos os sinistros ocorridos nos últimos cinco anos e, a partir daí, fazer uma birô gigantesco para saber onde estão os problemas e, com base neste banco de informações, oferecer ao cliente um consultoria de gestão de processo onde será possível agir de forma proativa. “Além de toda essa tecnologia para auxiliar o cliente, também vou oferecer ao meu time de vendas informação de qualidade para ele chegar no cliente e ter em mãos dados relevantes para auxiliá-lo no momento da renovação da apólice”, acrescenta Denis.

N.F.

Revista Apólice