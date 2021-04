A Allianz Seguros aumentou sua rede de oficinas referenciadas em todo o Brasil e passa a contar com mais de 1.200 estabelecimentos parceiros, distribuídos por mais de 400 cidades. Com isso, a seguradora amplia a capilaridade e as opções de escolha para o segurado. A companhia ainda oferece parcelamento da franquia em até três vezes, bem como vantagens diferenciadas em toda a rede. Os benefícios incluem garantia de três anos nos reparos, lavagem, enceramento e diagnóstico de luzes e freios em situações de reparos autorizados pela companhia decorrentes de sinistros.

A expansão faz parte do processo de integração das operações de Automóvel e Massificados adquiridas em 2020, que impulsionou a Allianz à segunda colocação em seguros de Automóvel no país (dados Susep/dezembro, 2020). “Nós desenvolvemos um trabalho bem estruturado da unificação das redes de oficinas, preservando a qualidade do atendimento e o relacionamento com os nossos prestadores de serviços. Tudo isso com foco na experiência do cliente e na evolução da sua jornada no momento do sinistro”, afirma Renato Roperto, diretor executivo de Sinistros.

Dentro da rede referenciada, os segurados terão acesso a três tipos de oficinas: Excelência, Ouro e Prata. As categorias variam de acordo com os indicadores de serviços e atendimento aos clientes.

Os clientes Allianz Auto seguem com o direito de escolha quanto à preferência e uso da oficina, sendo consultados no momento da abertura do aviso de sinistro, por telefone ou internet, ou acessando o site da seguradora.

N.F.

