A Affix Administradora de Benefícios, empresa especializada em planos de saúde coletivos, anunciou o novo modelo de remuneração para os corretores: o pagamento diário das premiações. Com essa mudança, a empresa entende o momento difícil que o Brasil enfrenta diante do prolongamento da pandemia do Covid-19 e do distanciamento social, e quer ficar ainda mais próxima de seus parceiros comerciais.

No novo modelo, os corretores recebem o valor da premiação no primeiro dia útil após a confirmação do primeiro pagamento do cliente de plano de saúde. Esse benefício oferecido pela administradora faz parte da estratégia comercial ‘Pagamento Diário tem Affix com Você’, que ressalta o compromisso da empresa de estar sempre ao lado dos parceiros em todas as situações, promovendo uma relação sólida e duradoura para todos que convivem com a empresa.

“Implementamos uma remuneração mais ágil por compreendermos a importância de contribuir para esse momento de tantos desafios pelo qual passamos. Estamos sempre empenhados em oferecer os melhores benefícios tanto aos nossos clientes, quanto para nossos parceiros comerciais. Com a pandemia, ampliamos ainda mais nosso cuidado e adotamos o pagamento diário para os corretores cadastrados, levando mais saúde para toda a cadeia comercial e de serviços”, afirma Pedro Rezende, sócio-fundador e CEO da administradora.

A campanha está sendo adotada em 16 regiões do Brasil e no próximo mês chegará a Pernambuco, São Paulo e Ceará. “Assim contemplaremos todas as praças de atendimento Affix. Aguardem novos benefícios. Em breve anunciaremos outras estratégias comerciais para ficarmos ainda mais próximos dos nossos parceiros e apoiarmos em toda a situação que estiver precisando de nosso cuidado, atenção e ação”, disse o diretor Comercial, Marketing e Relacionamento da empresa, Régis Costa.

O pagamento diário é feito por meio do aplicativo Superdigital. O corretor cadastrado acessa sua conta digital pelo aplicativo ou computador, conferindo a sua remuneração diária das premiações de planos de saúde com segurança e rapidez.

N.F.

