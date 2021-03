A Zurich no Brasil, a Cielo e a Visa fecharam parceria para viabilizar o lançamento no país da primeira operação de transferências instantâneas de indenizações de seguros envolvendo cartões de débito. A solução, que utilizará a plataforma Visa Direct, permitirá reduzir o tempo para o segurado receber a indenização após a aprovação da seguradora, de cinco dias úteis para até 30 minutos nos emissores habilitados com essa funcionalidade.

Inicialmente, o projeto, inovador e pioneiro no mercado brasileiro, será com seguro viagem (Zurich Viagem) e estará disponível no piloto para os clientes da companhia portadores de cartões de débito Visa que solicitarem reembolso das coberturas de Atraso de Voo e Despesas Farmacêuticas. Uma vez escolhido o recebimento na conta do cartão de débito, o cliente receberá e-mail com a confirmação de que o seu pedido de reembolso foi aprovado e o link para inserir os dados do cartão para que seja creditado o valor.

De acordo com Fabiano Lima, diretor de Vida, Previdência e Capitalização da Zurich no Brasil, o projeto posiciona a empresa entre as mais ágeis no atendimento aos segurados. “A solução otimizará indenizações a clientes e reduzirá os custos transacionais de pagamentos. Do ponto de vista dos clientes e dos parceiros de negócios, a indenização é paga em tempo recorde.”

O executivo antecipa que a companhia planeja expandir a solução Visa Direct para outras 34 coberturas reembolsáveis do seguro viagem e para outros produtos como seguro auto, seguros para Pequenas e Médias Empresas e outras linhas de negócios aderentes a esse meio de pagamento.

Percival Jatobá, vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa do Brasil, explica que a plataforma permite que transferência financeira instantânea seja feita entre a empresa e o cliente para uma credencial de pagamento da empresa. A solução já está disponível em 30 países e tem auxiliado no ressarcimento de indenizações aos segurados em casos de emergências, principalmente no exterior.

“Em 2020, a Visa registrou um crescimento 20 vezes maior do número de transações com Visa Direct na América Latina e no Caribe em comparação ao ano anterior. Isso mostra que os pagamentos instantâneos ganham cada vez mais espaço no mundo. A ferramenta vai possibilitar duas coisas fundamentais para os clientes da seguradora: praticidade e ainda mais segurança. Essa é uma parceria que deve virar tendência à medida que as pessoas experimentarão também o quão simples será a usabilidade”, afirma Jatobá.

“Estamos orgulhosos por participar dessa iniciativa inovadora em conjunto com a Zurich e a Visa. Demonstra a capacidade de a nossa companhia prover soluções de tecnologia para o mercado compatíveis com as necessidades dos clientes neste momento de contínua transformação digital”, diz Francisco dos Santos, head da Cielo Fintech. Ele lembra que a companhia foi a credenciadora de cartões pioneira no Brasil em viabilizar pagamentos instantâneos por meio do Visa Direct, atendendo aos mais rigorosos padrões de segurança, também presentes no serviço de indenização de seguros lançado agora.

N.F.

Revista Apólice