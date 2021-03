A Zurich quer ser um dos grupos mais responsáveis e de maior impacto do planeta. Atrelado a esse objetivo, a empresa lançou o Zurich4Power. Trata-se de um seguro para instalação e montagem de painéis fotovoltaicos, destinado tanto para os mercados de Geração Distribuída quanto de Geração Centralizada, ambos destinados à produção de energia limpa e renovável. O primeiro engloba os sistemas geralmente instalados em telhados e fachadas de domicílios particulares; o segundo está relacionado aos projetos das empresas e, também, aos leilões governamentais de energia.

“O produto tem cobertura abrangente e inovadora para os riscos relacionados à instalação, montagem e operação de painéis solares, seja para pessoas físicas, seja para empresas de qualquer porte ou área de atuação. O produto tem como propósito apoiar os clientes, donos do novo equipamento, integradores ou mesmo fabricantes, em seus desafios de sustentabilidade, que é uma bandeira que a empresa abraça cada vez mais em nível mundial”, conta a diretora comercial de Seguros Corporativos da companhia, Daniela Reia.

Ela explica que a comercialização do Zurich4Power é feita por meio dos canais bancários, com instituições financeiras parceiras da seguradora e, também, pelos corretores. “Os interessados só precisam dispor de um projeto feito por uma empresa especializada, que siga normas de engenharia e de segurança específicas, de acordo com a legislação do local da instalação”, esclarece.

A executiva revela que o produto se diferencia por combinar coberturas em uma única apólice, tornando desnecessária a contratação de duas ou mais apólices, como ocorre com outros players do mercado segurador. “Para os clientes pessoa física, de Geração Distribuída, há cobertura para Equipamentos e Riscos de Engenharia, ao passo que para os clientes empresa de Geração Centralizada, a apólice cobre os Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil e Transporte”, explica Daniela.

Produto já está sendo comercializando e a procura tem se intensificado

O primeiro cliente da Zurich com o Zurich4Power foi a multinacional GreenYellow, que é especialista em oferecer soluções em energia. Por meio da parceria, a seguradora fornece cobertura para os ativos em construção para Geração Distribuída, especificamente para as fazendas de geração solar. Mas a seguradora tem sido procurada para fornecer cobertura em Geração Distribuída nas cidades de todo o país, e em Geração Centralizada, especialmente para o setor de agricultura e áreas afins.

O crescimento da energia renovável no Brasil talvez explique o interesse pelo Zurich4Power e a sensibilidade da Zurich em oferecer um produto completo, para empresas e pessoas, justamente num momento em que a demanda se mostra crescente, já que a participação da energia solar na matriz energética do país foi de apenas 1,6% no ano passado, de acordo com Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). A título de comparação, a fonte hídrica, predominante, é de 59,9% segundo o órgão, que também informa que em 2020 o país encerrou com 7,5 gigawatts de potência (GW) na matriz energética solar, dos quais 2,2 GW em Geração Distribuída.

Ainda que pareça pouco, para se ter uma ideia do que esses 2,2 GW representam, são suficientes para iluminar cerca de 3,7 milhões de domicílios. A entidade acredita que até dezembro de 2021 esse número praticamente se multiplicará por quatro. Os investimentos, tanto em Geração Distribuída quanto Centralizada, somaram R$ 13 milhões no ano passado. A Absolar estima que será de R$ 22,6 bilhões ao final deste ano.

O lançamento do Zurich4Power faz parte de outras iniciativas da Zurich que, como Daniela pontuou, está comprometida com a sustentabilidade em âmbito global. Uma dessas promessas foi pactuada em 2017, quando o grupo segurador se engajou em fazer investimentos globais de impacto no valor de US$ 5 bilhões até 2022, montante equivalente à compensação de 5 milhões de emissões de CO2.

A empresa é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para nortear o mercado financeiro e de capitais na busca pelo desenvolvimento sustentável. Também assina o Pacto Global, também da ONU, assim como apoia as bandeiras da Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes (IBFV), entre outros projetos semelhantes mundo afora.

Imbuída na redução de CO2, a Zurich passou a integrar a Net-Zero Asset Alliance, igualmente da ONU, com o compromisso de zerar suas emissões até 2050. A Zurich foi a primeira seguradora a se inscrever no Business Ambition, em junho de 2019, com a meta de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. No mesmo ano, assinou o seu roadmap de 1,5°C, que está intimamente ligado aos seus negócios.

No ano passado, o grupo figurou no topo do ranking de 2020 do Índice Dow Jones de Sustentabilidade, efeitos dos muitos esforços da companhia com a sustentabilidade e com seu papel ativo na transição para uma economia mais sustentável.

