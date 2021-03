A Wiz Soluções (WIZS3) apresenta o Corporate Solutions, uma plataforma digital inédita no mercado no conceito one stop shop para a gestão de seguros e crédito para empresas. Os módulos de abertura oferecem uma interface para a administração das apólices em um mesmo ambiente, independentemente da seguradora contratada, e acionamento de sinistro. Ao longo do ano, entrarão em operação os parâmetros para controle de risco e oferta de crédito, entre outros.

A Wiz Corporate, unidade de negócio do grupo especialista na distribuição de seguros e produtos financeiros no mercado B2B é a responsável pela plataforma. “Nós temos o papel de Trusted Advisor para oferecer uma experiência digital, fácil, ágil e conectada às necessidades das empresas. O Corporate Solutions é uma plataforma completa e que revoluciona o mercado, pois proporciona velocidade, transparência e expertise em gestão de riscos com seguros e crédito empresarial em um mesmo espaço virtual. Nossa solução permite o acompanhamento desde a cotação até o sinistro, com dashboards estratégicos combinados com a assessoria dos nossos especialistas”, explica Hugo Teóphilo, diretor de Marketing da companhia.

“A plataforma já concentra mais de 50% da operação da Wiz Corporate, e toda interface foi construída utilizando metodologia de design de serviço para proporcionar a mesma facilidade que as pessoas vivenciam nos aplicativos pessoais em uma plataforma B2B voltada para gestores e executivos C-level”, conta Pollianna Prado, líder do projeto.

O Corporate Solutions tem diversas soluções que podem ser integradas em ERPs ou outros ambientes digitais já utilizados nas empresas, proporcionando uma gestão de risco de forma orgânica. Como, por exemplo, seguro patrimonial conectado com ativos no ERP, seguros D&O com módulos de Gestão de Pessoas e seguro de recebíveis com módulos de gestão de fluxo de caixa.

No módulo Gestão de apólices, que apresenta uma visão geral dos serviços contratados, e no módulo de Sinistros, o cliente requisitará em ambiente digital o suporte para os casos de acidente ou prejuízo material, por exemplo. A Wiz acionará a seguradora e toda a movimentação de análise de documentos até a aprovação e liberação da cobertura poderá ser acompanhada pelas partes, inclusive com alertas por e-mail.

Revista Apólice