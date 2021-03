A Sabemi anunciou Thiago Schmidt como novo líder na área de seguros da companhia, responsável pela região Sudeste do país. Com mais de 15 anos de atuação no mercado, Schmidt acumula experiência nas áreas comerciais e de relacionamento com canais de vendas.

A chegada do profissional faz parte da estratégia de potencializar os negócios atuais e agregar novas parcerias à Sabemi, que hoje está presente em mais de 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. Schmidt integra o time do head de Seguros da companhia, Rodrigo Pecoraro, e tem o desafio de construir alianças estratégicas com parceiros que estejam alinhados à cultura de inovação e agilidade da seguradora.

N.F.

Revista Apólice