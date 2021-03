No próximo dia 31 a aprovação da telemedicina completa um ano. Em 2020, o Senado tomou uma decisão inédita para garantir a teleconsulta enquanto durasse a pandemia e a lei foi sancionada no início de abril. A SulAmérica, que desde 2018 investia na tecnologia, rapidamente pôde disponibilizar essa alternativa a seus clientes, uma forma segura de manter a saúde em meio a muitas incertezas e distanciamento social.

A adesão dos clientes foi imediata. Dados da companhia demonstram uma mudança relevante no uso do digital para cuidar da saúde entre os segurados: o número de consultas via tela saltou de 500 em fevereiro do ano passado para 91 mil no mês de dezembro. Foram 641 mil atendimentos digitais em 2020, 635 mil desde março. “Registramos um alto índice de resolutividade do Médico na Tela, com mais de 90% dos atendimentos resolvidos e com qualidade: 9 em cada 10 clientes que realizaram consulta online aprovaram o serviço. Nosso NPS é de 91 p.p.”, afirma Tereza Veloso, diretora Técnica e de Relacionamento com Prestadores da companhia.

Além de médicos e psicólogos, a SulAmérica ampliou as especialidades do serviço Saúde na Tela, por meio do qual os clientes passaram a agendar também consultas com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas. O resultado foi um saldo de 528 mil atendimentos, entre março e dezembro do ano passado. Do outro lado da tela, um reforço importante: mais de 2.200 profissionais, de mais de 50 especialidades, uma alta de 32,4% em relação à pré-pandemia.

“Olhando para esses números, vemos que a tecnologia da teleconsulta conseguiu chegar a um público muito maior, seja pela necessidade desse momento histórico, seja pela facilidade de navegar pela ferramenta. Muitos beneficiários que antes tinham dúvidas sobre a eficácia e a qualidade, hoje adotaram a telemedicina para facilitar seus cuidados com a saúde, recomendando inclusive a conhecidos e familiares “, diz Tereza.

N.F.

Revista Apólice