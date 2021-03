O Grupo SulAmérica, por meio da controlada Paraná Clínicas, anunciou assinatura de contrato com a Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, do Paraná, para a aquisição de carteira de clientes. A transação, cujo valor inicial é de R$ 14,4 milhões, agregará aproximadamente 25 mil vidas à base de beneficiários da Paraná Clínicas. A conclusão da transação está condicionada à aprovação prévia dos órgãos reguladores.

“A seguradora vem fortalecendo cada vez mais sua presença no Sul do Brasil, estratégia já impulsionada pela compra da própria Paraná Clínicas no ano passado, além da ampliação do nosso portfólio de produtos na região. Trata-se, portanto, de uma transação importante para a expansão da companhia”, afirma Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da companhia.

“Estamos adquirindo a carteira de uma das principais operadoras dos Campos Gerais pois identificamos um importante potencial de crescimento para a saúde suplementar na região. A entrada da Paraná Clínicas na cidade faz parte de um plano maior de investimentos próprios e reforça o compromisso de crescimento assumido pela SulAmérica no ano passado”, aponta Juliano Tomazela, diretor da Paraná Clínicas.

A Paraná Clínicas, quinta maior operadora de planos de saúde do Paraná, foi comprada pela seguradora em setembro de 2020. Fazem parte do modelo de negócio da operadora centros clínicos e um hospital-dia. Em fevereiro de 2021, passou a atender em sua rede própria os segurados da SulAmérica em Curitiba e Região Metropolitana e anunciou, ainda, o lançamento de um novo Centro Integrado de Medicina (CIM) em São José dos Pinhais (PR). Com a aquisição da carteira da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, passará a gerenciar mais de 115 mil beneficiários em todo o Estado.

N.F.

