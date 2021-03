Em Pernambuco, a utilização do aplicativo de teleatendimento Psicólogo na Tela da SulAmérica bateu seu recorde de utilização em agosto de 2020, com 493% de aumento em relação ao mês de abril, quando se iniciava a pandemia do novo coronavírus no país. Já no Rio de Janeiro, o mês de maior utilização foi outubro, com 490% de alta em relação a abril. Neste cenário, em que a saúde emocional foi uma das mais impactadas pela pandemia, a seguradora expandiu o Única Mente para beneficiários de saúde das cidades do Rio de Janeiro, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda. O programa multidisciplinar é focado em prevenção, diagnose, tratamento e reabilitação de beneficiários com depressão, ansiedade, transtorno de pânico, burnout e estresse pós-traumático.

“Nunca se falou tanto de saúde mental. Na companhia, percebemos um aumento exponencial na procura por programas e serviços que cuidam dos aspectos emocionais e físicos da saúde. Por isso, seguimos com a expansão do Única Mente, que realiza prevenção e educação para saúde, no qual os participantes diagnosticados com alguma alteração psíquica são encaminhados para atendimento psiquiátrico e psicológico de alta qualidade”, afirma a diretora Técnica e de Relacionamento com Prestadores da empresa, Tereza Veloso.

Atendimento personalizado e preventivo

O Única Mente segue um modelo diferenciado de gestão de saúde, que coloca as pessoas no centro do cuidado. Na jornada de acompanhamento clínico, é criado um plano para as necessidades de cada indivíduo, buscando sempre o tratamento mais efetivo e os melhores desfechos clínicos. Além das consultas presenciais, a iniciativa conta também com ferramentas digitais para garantir o atendimento via telemedicina, com monitoramento por SMS, chat e WhatsApp.

“Infelizmente, transtornos relacionados à ansiedade, depressão e estresse são os mais comuns e atingem principalmente mulheres na faixa etária de 26 a 46 anos, que representam mais de 70% dos beneficiários do Única Mente. A boa notícia é que cerca de 80% dos acompanhados pelo programa apresentaram melhora do quadro depois que buscaram ajuda e iniciaram o tratamento. Aí está a importância de ampliar o acesso a programas preventivos como o Única Mente”, conta Veloso.

O beneficiário de saúde SulAmérica pode participar do programa após uma indicação médica ou se autoindicar por meio do site Saúde Ativa. Há ainda a modalidade do Única Mente in company, que apoia empresas clientes na construção de ambientes de trabalho cada vez mais saudáveis e produtivos.

O Única Mente faz parte do SulAmérica Saúde Ativa, um conjunto de iniciativas que, desde 2002, incentiva a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, prevenindo doenças e proporcionando uma melhor qualidade de vida por meio de conscientização, orientação e monitoramento dos pacientes. Atualmente, conta com mais de 90 mil beneficiários acompanhados em iniciativas como o Coluna Ativa, Futura Mamãe, Idoso Bem Cuidado, Doenças Crônicas e outros.

N.F.

Revista Apólice