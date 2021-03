A Sompo Seguros S.A, como parte de seu compromisso com os corretores de seguros, segurados e com a sociedade brasileira, acabou de incrementar os benefícios voltados aos clientes dos seguros Sompo Vida. A companhia informa que desde 1 de março de 2021, está suspensa a carência para coberturas de sinistros relacionados ao novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19.

“Desde o início efetuamos um acompanhamento aprofundado dos efeitos da pandemia no mercado segurador e no dia a dia dos segurados. Com isso, buscamos alternativas para que nossos produtos continuem a suprir as demandas, sobretudo agora, em que é necessária a mobilização de toda a sociedade para superar as adversidades vividas no momento atual”, destaca Edglei Monteiro, diretor Comercial de Saúde e Vida da seguradora.

Essa medida vem complementar a decisão da companhia que, em abril de 2020, determinou a plena cobertura no caso de Morte, Assistência Funeral e Diárias de Internação Hospitalar relacionados a casos de Covid-19 para apólices vigentes de vida.

“O acompanhamento das demandas de segurados trazidas pelo nosso relacionamento próximo com os parceiros, os corretores de seguros, permite que nos antecipemos às tendências para podermos apresentar soluções que tornem a prestação de serviços ainda mais completa para o cliente”, complementa Diana Aparecida de Araújo, superintendente Técnica de Vida da Sompo Seguros.

Vale acrescentar que a empresa conta com uma página de orientações sobre os processos da seguradora, na qual é possível consultar todas as facilidades implementadas para facilitar a contratação, renovação, endosso ou vistoria de seguros ou trâmites relacionados a processos de sinistro.

N.F.

Revista Apólice