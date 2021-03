O Grupo Sompo acaba de contratar Daniel de Rosa como novo diretor executivo de Tecnologia da Informação no Brasil. O executivo, que atua há mais de 30 anos no setor de TI em cargos de liderança em seguradoras, bancos e consultorias de mercado, chega para contribuir com as estratégias de expansão do market share e a abrangência de atuação do grupo segurador no mercado nacional.

“A Sompo é reconhecida no mercado por conta dos investimentos em inovação que vem implementando nos anos recentes. Pretendo contribuir para que o grupo continue a desenvolver novas soluções que, além de serem reconhecidas pela inovação, também tragam mais eficiência e incrementem a jornada dos clientes junto à companhia”, destaca o executivo.

Daniel conta com mais de três décadas de experiência na área de Tecnologia da Informação, com atuação em empresas nacionais e estrangeiras dos setores de Serviços Financeiros, Indústria Automotiva, Pesquisa de Mercado e Consultoria. Liderou gestão global de TI e em áreas multifuncionais como Processos, Operações, Segurança da Informação e Prevenção a Fraudes. Como executivo, liderou processos de estruturação das áreas de TI e Negócios localmente e no exterior, desenvolveu planejamentos estratégicos de TI alinhado à estratégia das companhias, além de comandar migrações de Datacenter, reestruturações de processos de Operações com foco em eficiência e grandes projetos no mercado financeiro e de seguros. É graduado em Ciências da Computação (Universidade São Judas Tadeu). Em entidades representativas, já ocupou a posição de Membro e Presidente do Conselho de Tecnologia da CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) e Coordenador da Febraban no GT de Mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) do Banco Central do Brasil.

“A empresa investe em infraestrutura e inovação na área de TI há anos, com foco estratégico em dinamizar negócios e agregar valor no relacionamento com parceiros de negócios e segurados. Daniel de Rosa é um profissional com ampla vivência de mercado e sua chegada traz um olhar mais estratégico na condução dos investimentos que devem ser implementados nos próximos anos”, destaca Alfredo Lalia Neto, CEO do Grupo Sompo no Brasil.

