EXCLUSIVO – Após um ano de pandemia, o Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo, esperam retornar para a nova sede da entidade em abril, totalmente reformada após passar por um sinistro de inundação. Porém, com as medidas de restrição de circulação de pessoas mais rígidas em São Paulo, talvez isso tenha que esperar. Neste período, o Sincor-SP investiu em novas funcionalidades para atrair seus sócios e conseguir novos.

Um dos resultados foi apresentado na manhã desta quarta-feira (17): o Sincor Digital, uma plataforma que reúne informações sobre a entidade, transmissão de eventos, interação com os associados e, a cereja do bolo, uma plataforma de comercialização de seguros desenvolvida pela Seggy. De acordo com o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, “o Sincor Digital é um programa da entidade para o século XXI, que coloca todos os produtos e serviços no serviço mobile. O programa excluiu a sigla da unidade federativa para atrair e contemplar outros estados. A entidade ouviu e entendeu as necessidades dos corretores para estar em linha com este novo perfil dos profissionais”, assegurou.

Boris Ber, vice-presidente da entidade, disse que o projeto nasceu da necessidade dos corretores de seguros terem uma comunicação mais direta e objetiva com o sindicato. “O app já está disponível das na Apple Store e no Play Store. O corretor vai poder acompanhar palestras, eventos fechados, comunicações etc. O aplicativo vai disponibilizar também o acesso aos veículos de comunicação do mercado diretamente”, acrescentou Ber.

Camillo afirmou que o Sincor-SP criou duas novas categorias de associados com o objetivo de atingir um público que está mais afastado: o Nova Geração e o Corretor Digital, ambos para aproximar os jovens, porque todos os movimentos associativistas enfrentam dificuldades para estar próximos e despertar o sentimento de pertencimento em novos profissionais.

O Sincor-SP investiu também na formação dos corretores, através de parceria com a Escola de Negócios e Seguros, para transformação do corretor de seguros em agente autônomo de investimento, para distribuição de produtos financeiros. “Esta formação será oferecida pela ENS, assim como um novo Speed Training, com cursos rápidos e com desconto de 40% para associados do Sincor-SP, adiantou Carlos Cunha, diretor do Sincor-SP.

A nova sede será inaugurada em abril, em duas salas, com disposição em estrutura aberta, com estúdio para os programas da entidade. Ela receberá em suas dependências o Clube de Corretores de Seguros de São Paulo.

Kelly Lubiato

Revista Apólice