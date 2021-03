A Sharecare Brasil fechou parceria com a Cia. Da Consulta, rede de medicina inteligente, para unir suas soluções em busca de maior capilaridade de acesso, segurança e qualidade de atendimento. A telemedicina é a grande protagonista nesse cenário, através do Pronto Atendimento Digital e do serviço de consultas eletivas disponibilizado pela empresa aos clientes.

O PA Digital oferece consultas 24 horas, todos os dias da semana. O atendimento é iniciado em até 1 minutos e funciona via mobile ou desktop, com comodidade e resolutividade. É possível fazer a emissão digital de prescrições, pedidos de exames e atestados médicos, enviados em poucos minutos ao paciente após o término da consulta. Hoje o serviço consegue solucionar das necessidades, sem a necessidade de busca de atendimento presencial, o que resulta em uma economia expressiva para os clientes. As consultas eletivas também estão disponíveis aos beneficiários Sharecare, em mais de 30 especialidades.

“Essa parceria surge como resultado de uma genuína preocupação em prover saúde de qualidade. Nosso objetivo é mostrar que a utilização de tecnologia aliada ao atendimento clínico e a conveniência para o usuário são um grande benefício, tanto para o paciente, que reduz tempo com locomoção, quanto para as companhias que nos contratam, reduzindo seus gastos clínicos e garantindo comodidade e qualidade no serviço aos seus colaboradores”, afirma Nicolas Toth, CEO da Sharecare.

Durante o período da pandemia, o serviço conta ainda com um recurso adicional: a Sara, enfermeira virtual da companhia, que realiza um check-up diário de possíveis sintomas de Covid-19 via chat e direciona os casos de risco para o atendimento médico via PA Digital. Em caso de ausência de sintomas e de contato com casos suspeitos/confirmados, ela emite um voucher com a identificação do usuário, informando que ele parece apto a frequentar seu local de trabalho presencialmente, se necessário.

“Além de todos os benefícios oferecidos pelo Pronto Atendimento Digital para os funcionários das empresas que nos contratam, oferecemos aos nossos clientes relatórios estatísticos, clínicos e financeiros, que demonstram a economia obtida com o uso deste sistema. Com o PA Digital, conseguimos fazer com que até 85% das demandas sejam atendidas com recursos próprios, sem o acesso desnecessário ao Pronto-Socorro, reduzindo assim os custos com saúde”, esclarece Toth.

“Com a parceria estratégica faremos a gestão de saúde dos pacientes de forma muito fácil e prática, melhorando o atendimento de ponta a ponta. A tecnologia desenvolvida permite que tudo fique armazenado em um único lugar, facilitando a vida do médico e proporcionando um melhor serviço ao paciente”, explica Victor Fiss, fundador da Cia. da Consulta.

N.F.

