A Seguros Sura anunciou uma nova parceria com a MUUV Electric Motors, empresa brasileira especializada na distribuição e desenvolvimento de veículos elétricos importados. Os clientes que comprarem hoje uma Scooter Elétrica da MUUV nos modelos Beach, Custom, Chopper, Bike e patinetes saem da loja com o benefício de 1 ano de seguro da companhia, oferecido em parceria com a corretora especialista em mobilidade elétrica Goodfriends Consultoria.

“Veículos elétricos, assim como as scooters, estão cada vez mais presentes nas ruas. Com isso, nós da Sura acompanhamos a mudança de comportamento das pessoas e desenhamos uma solução para promover o bem-estar dos usuários através de serviços que garantem a mobilidade segura de acordo com a necessidade de cada um”, diz Rodrigo Fujita, gerente de Mobilidade da empresa.

Para Fujita, a parceria reforça o reconhecimento da companhia no mercado de mobilidade no país. “Oferecemos ao usuário a liberdade de percorrer seu trajeto usando diferentes modais como scooters e entregamos um seguro completo que abrange qualquer acidente de causa externa, seja durante o uso ou não caso a scooter esteja estacionada”.

A solução de micromobilidade protege contra danos acidentais; roubo e furto; danos ou roubo durante o transporte realizado em veículo do segurado; reembolso de despesas com seu translado em caso de acidente; e até mesmo curto-circuito caso aconteça dano elétrico enquanto carrega a bateria da scooter. Além disso, o usuário pode emprestar a sua bicicleta, patinete ou scooter para amigos e parentes sem preocupação, pois está amparado pelo seguro.

A Seguros Sura tem como um dos pilares agregar valor à vida das pessoas e criar ações que impactam positivamente em toda a sociedade. A companhia oferece soluções 100% customizadas de acordo com a necessidade do parceiro e dos seus usuários, entregando mais autonomia para as operações dos segurados e potencializando seus negócios de maneira sustentável.

N.F.

Revista Apólice