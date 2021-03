Com uma forte atuação e reconhecimento no mercado de frotas, a Seguros Sura, através da sua gestão de tendências e riscos, apresentou soluções para capacitar o setor de Transportes com tecnologias e serviços que ajudam a prevenir o roubo de veículos de carga.

De acordo com o levantamento realizado pela companhia em suas operações, o índice de roubo de veículos pesados tem crescido nos últimos 2 anos, sendo intensificado durante a pandemia, período em que muitos desses veículos continuaram com suas operações e até foram utilizados com uma maior frequência em alguns setores. As principais destinações dos roubos e furtos são para desmanches ou adulteração de veículos, os chamados “dublês”.

A partir dos dados identificados, a Seguros Sura mapeou detalhadamente as necessidades desta atividade, para entender as oportunidades de melhora na gestão de riscos e na criação de ferramentas de prevenção de acidentes, roubos e furtos, com foco em segurança viária e na prevenção de perdas patrimoniais. “Estudamos o mercado e entendemos as necessidades de nossos clientes, visando garantir a segurança das pessoas em primeiro lugar, bem como, a continuidade de suas operações. Queremos levar competitividade para nossos clientes por meio de soluções de seguro e ferramentas tecnológicas que permitem acesso às informações de seus veículos durante toda a jornada”, explica Rodrigo Fujita, gerente de Mobilidade da empresa.

Segundo o executivo, “a solução possui tecnologia de ponta que prevê com antecedência o risco de roubo e possibilita verificar a localização do veículo para recuperação, garantindo assim, a capacidade produtiva de nossos clientes, já que em alguns casos a reposição de um caminhão pode chegar a demorar oito meses, dado o aumento da demanda neste setor”.

Desde então, a Seguros Sura vêm apoiando este mercado com soluções de ponta para o gerenciamento de riscos, que possibilita o rastreamento e monitoramento de veículos e cargas, “agregando ainda mais valor aos serviços e soluções oferecidos pelos corretores, apoiamos os nossos clientes na continuidade de suas operações”, explica Fujita. De acordo ainda com o executivo, desde a implementação da nova tecnologia, em março de 2020, “já aumentamos nossa efetividade na recuperação de veículos roubados ou furtados em mais de 90%, o que nos possibilitou reinserir os veículos nas operações de nossos clientes, garantindo a continuidade de seus negócios, além de podermos entregar novas ferramentas de gestão de suas frotas”.

N.F.

