Nos dias 05, 07 e 09/04, Thiago Sena, especialista em planejamento de proteção pessoal, promoverá gratuitamente o workshop online “A Trilha do Corretor 10k – Como despertar seu cliente para fazer Seguros de Vida“. “O objetivo é auxiliar os corretores de seguro de vida a alavancarem seus negócios em meio à pandemia”, afirma Thiago, referência em Seguros de Vida no Brasil.

Sena afirma que o mercado de seguros de vida é altamente promissor. “O setor é amplo e precisa ser explorado. É um segmento que cresceu muito na pandemia, pois as pessoas começaram a se preocupar mais em ter proteção ao sentiram na pele o que é perder um provedor, por conta da Covid-19 e a fonte de renda por conta do desemprego. Ou seja, o seguro de vida propicia a oportunidade de planejar o presente, por meio de um seguro de pessoas, que pode ser personalizado, e o futuro, por meio de uma previdência. E esse último ano está deixando evidente para todos nós que quem não tem planejamento passa dificuldade, que pode durar por tempo indeterminado, pois quando o indivíduo não está preparado para uma perda, precisa vender tudo que tem, queimar suas reservas, e para recuperar futuramente é muito difícil”, alerta Sena que, além de treinar corretores, é membro do MDRT (Million Dolar Round Table), entidade que congrega cerca de 1% dos melhores profissionais do mercado mundial de seguros de pessoas.

Agenda

Workshop online A Trilha do Corretor 10k – Como despertar seu cliente para fazer Seguros de Vida

Data: 05, 07 e 09/04/2021, às 20h

Inscreva-se aqui.

K.L.

Revista Apólice