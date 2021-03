Colisões, roubos, danos causados ao veículo e até acidentes mais graves fazem parte do cotidiano de quem dirige. Segundo Relatório Estatístico da Seguradora Líder-Dpvat, de janeiro a março de 2020, o Brasil registrou 89.028 acidentes de trânsito. Se quem usa o carro apenas para lazer já enfrenta as adversidades que envolve a direção, para empresas que contam com frota de veículos a responsabilidade é ainda maior.

Segundo Jaime Soares, diretor do Porto Seguro Auto, muitas empresas passaram a investir em uma frota própria para minimizar custos e agilizar os processos internos. “Essas empresas dependem do funcionamento da frota para que suas operações não sejam interrompidas ou afetadas”, afirma. “Contar com um seguro se torna ainda mais importante diante do perigo que envolve o transporte e também para não impactar o fluxo de caixa diante de algum imprevisto” analisa.

O diretor explica que, sem o seguro de frota, a empresa se arrisca a ficar sem os veículos, importante ferramenta de trabalho, resultando em uma possível perda financeira, principalmente para pequenas empresas. “O seguro para frotas cobre os danos parciais ou integrais que aconteçam ao veículo em casos de colisão, incêndio, roubo e furto, além de possibilitar a contratação de um carro reserva em caso de sinistro”, afirma. “Incluir o valor do seguro no planejamento financeiro da empresa é a melhor forma de se manter protegido e evitar prejuízos que impactem a sustentabilidade financeira do negócio”, recomenda.

Outro ponto a ser considerado é a segurança e o bem-estar do motorista. “Com o seguro, não só o veículo estará resguardado, mas também é possível garantir a contratação de indenização em casos mais graves e/ou despesas médico-hospitalares ocorridas com os passageiros do veículo segurado”, diz. “Além disso, o motorista consegue ser atendido em casos de imprevistos com serviços como trocas de pneu, chaveiro, transporte para continuação ou retorno da viagem, hospedagem e transporte para recuperação do veículo”, pontua Soares.

Estar atento as necessidades especificas do negócio na hora de escolher o seguro também é importante. “Cada empresa tem um perfil e suas particularidades, o que demanda um seguro personalizado. Na Porto Seguro, por exemplo, contamos com uma equipe especializada e temos como grande destaque o plano personalizado para cada tipo de empresa e seu ramo de atuação”, conta Jaime. “A partir disso, o cliente tem um serviço totalmente adequado as suas necessidades”, complementa.

“Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o seguro é a melhor maneira de evitar gastos e trabalha totalmente a favor do segurado e do terceiro por meio de coberturas personalizadas que auxiliam nas adversidades do dia a dia”, esclarece o executivo. “Consideramos, inclusive, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) muito importante para todo e qualquer contrato, visto que cobre os riscos de danos materiais ou pessoais a terceiros recorrentes de acidentes no trânsito”, diz. “Com isso, garante à sociedade proteção, e assegura a imagem e o caixa da empresa, diante de custos com danos morais e estéticos”, conclui.

N.F.

Revista Apólice