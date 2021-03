A Sabemi lançou um e-book gratuito sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). O material, disponibilizado no site da companhia e enviado por e-mail para segurados, fornecedores e parceiros, busca apresentar de forma didática os principais aspectos da lei e esclarecer dúvidas gerais sobre o tema.

De acordo com a Head da área Jurídica da empresa, Ana Carolina Tavares Torres, a LGPD ainda é um tema bastante complexo e pouco discutido, mas é fundamental que não só as empresas, mas as pessoas em geral a conheçam e saibam de que forma podem usá-la para se preservar. “A Lei Geral de Proteção de Dados foi criada para mostrar, de forma efetiva, que os dados dos indivíduos pertencem a eles, e não às organizações. Por isso, vejo que a nova legislação é um triunfo para a população que, agora, têm o direito à privacidade dos seus dados. Com o e-book, buscamos dar luz a esse tema, que deve ser amplamente discutido por todos, e não só por técnicos e profissionais da área”, afirma.

O material produzido pela Sabemi passa por questões como conceitos, princípios e fundamentos da LGPD, dados sensíveis, penalidades previstas na lei e como ela será fiscalizada, os benefícios que essas mudanças promovem às empresas, além de trazer informações sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Para saber mais sobre a LGPD, basta ler o e-book disponível neste link .

N.F.

Revista Apólice