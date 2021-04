Após um ano dessa realidade do trabalho em casa, a Rede Lojacorr passou a oficializar o Anywhere Office (escritório em qualquer lugar), como uma variante do teletrabalho, sendo agora regulamentado também pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A empresa criou alguns processos que poderão ser estendidos no pós-pandemia, como uma opção para quem prefere o home office e chegou até a produzir mais que o normal em casa.

A segurança sanitária do colaborador foi prioridade desde os primeiros dias de março do ano passado na Rede Lojacorr. Entretanto, houve também o olhar da empresa para a proteção emocional do time, em que muitos tiveram o apoio para estar junto de suas famílias nesse período, com conforto e suporte técnico para desenvolver seus trabalhos de forma semelhante ao escritório. Além de contar com o apoio da psicoterapia que a empresa oferece. O objetivo foi garantir as melhores condições de desenvolvimento da organização e do time.

A opção do teletrabalho da Lojacorr oferece auxílio home office em dinheiro para gastos como internet, luz e ergonomia. Quando a atividade permitir, e em concordância com a liderança, o colaborador poderá optar em fazer 100% home office ou parcial após a pandemia. Há alguns que preferem voltar para o escritório, mas há parcela optante pelo ‘novo normal’.

A necessidade do distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus mostrou que o home office ultrapassou as fronteiras de uma opção profissional para uma exigência temporária em muitas atividades econômicas. Hoje, passa a ser também uma opção organizacional para o futuro. O formato que evoluiu para o ‘Anywhere Office’, dá lugar para a produção profissional em qualquer lugar, respeitando a regra das entregas em prol do desenvolvimento da operação, por meio da segurança e proteção do time. Trata-se da flexibilidade e de novas formas de relacionamento, aliando a vida pessoal e profissional.

O presidente (CEO) da Rede Lojacorr, Diogo Arndt Silva, valida que a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar se tornará definitiva para os colaboradores da empresa no pós pandemia. Segundo ele, é uma jornada de novos aprendizados para todos, cuja prioridade é sustentar e desenvolver a cultura e a produtividade das entregas. “Nosso time altamente engajado e comprometido com a satisfação dos nossos clientes demonstrou que é possível manter a performance e melhorar a qualidade de vida trabalhando remotamente. A redução do tempo com deslocamentos e com as interferências no escritório proporcionou mais liberdade e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Com isso as pessoas estarão mais felizes, mais produtivas e comprometidas com nossos clientes”, afirma.

N.F.

Revista Apólice